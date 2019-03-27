2019-03-27T10:46:36+03:00
Общество

«Оскорбил ветеранов»: Разин написал на Шнурова заявление в Следственный комитет

Продюсер «Ласкового мая» требует привлечь лидера «Ленинграда» за хулиганство
Федорова Виктория
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Андрей Разин и Сергей Шнуров.Андрей Разин и Сергей Шнуров.
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Словесная битва между продюсером группы «Ласковый май» и фронтмэном «Ленинграда» вышла в юридическую плоскость. Еще вчера Разин давал 5 миллионов тому, кто набьет Шнуру рожу за оскорбление Москвы и москвичей в эфире ток-шоу «Зенит». Но Шнур, как это обычно с ним бывает, не стал делать публичных заявлений и писать ответ в стихотворной форме, а попросил своих юристов составить заявление на Разина в прокуратуру по факту угроз. Разин в долгу не остался.

-Я так и не дождался от него извинений перед москвичами. Шнуров побежал, как трусливый заяц, в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса, - написал Разин у себя в Insyagram. - В связи с этим, я принял решение сегодня из города Тюмени, где я нахожусь на гастролях, заказным письмом направить заявление Александру Ивановичу Бастрыкину о привлечении Шнурова к уголовной ответственности за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей.

Фото заявления Разин выложил в Instagram. В нем он требует привлечь Шнура за «хулигнаство» и оскорбление Города-Героя и миллионов москвичей, в том числе ветеранов Великой Отечественной, которые отвоевали город у фашистов.

Заявление Разина. Фото: Instagram.com

Заявление Разина.Фото: Instagram.com

Напомним, конфликт между Разиным и Шнуровым возник после ток-шоу «Зенит», во время которого Сергей Шнуров спорил с дизайнером Артемием Лебедевым по поводу того, какой город лучше — Питер или Москва. Лидер «Лениграда» в пылу полемики сравнил столицу с женским половым органом, что возмутило Разина. В интервью «КП» он заявил, что готов лично заплатить 5 млн рублей тому, кто даст Шнурову по роже, а также сказал, что при Сталине певца за такие высказывания поставили бы к стенке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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