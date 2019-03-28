Предполагаемого организатора взрывов в московском метро задержали в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана спецслужбы задержали предполагаемого члена «бандргуппы Вагабова», ответственной за теракты на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году в Москве.

— Силами ФСБ России, в целях реализации принципа неотвратимости наказания, во взаимодействии со Следственным комитетом РФ задержан в Хасавюртовском районе Республики Дагестан член «бандгруппы Вагабова». Группировка причастна к организации терактов, совершенных смертницами 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ФСБ РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/699798" frameborder="0"></iframe> Оперативное видео задержания и транспортировки члена "бандгруппы Вагабова".

Сразу после задержания подозреваемого этапировали в Москву, где и будет проходить следствие. В пресс-службе Следкома уточнили, что уже подано ходатайство о заключении предполагаемого террориста под стражу.

— Сегодня подозреваемому планируется предъявить обвинение в совершении террористических актов в составе организованной группы, — сообщили «КП» в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что 29 марта 2010 года с интервалом менее часа две террористки привели в действие пояса шахида на станциях московского метро. На «Лубянке» взорвалась уроженка Дагестана Марьям Шарипова. Теракт унёс жизни 24 человек. А на станции «Парк Горького» исполнительницей теракта была дагестанка Джанет Абдурахманова (Абдуллаева). В результате погибли ещё 12 человек.

По данным спецслужб, организатором терактов в метро стал Магомедали Вагабов. Он был одним из лидеров боевиков на территории Дагестана. Его устранили в том же 2010 году, а в 2013 Национальный антитеррористический комитет отчитался об уничтожении последнего террориста, причастного ко взрывам в московском метро.