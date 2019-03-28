2019-03-28T13:51:03+03:00
Происшествия

Предполагаемого организатора взрывов в московском метро задержали в Дагестане

В результате терактов «группировки Вагабова» погибли 36 человек [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Задержанный террорист был одним из организаторов теракта в московском метро. Фото: оперативная съёмка ФСБЗадержанный террорист был одним из организаторов теракта в московском метро. Фото: оперативная съёмка ФСБ
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В Хасавюртовском районе Дагестана спецслужбы задержали предполагаемого члена «бандргуппы Вагабова», ответственной за теракты на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году в Москве.

— Силами ФСБ России, в целях реализации принципа неотвратимости наказания, во взаимодействии со Следственным комитетом РФ задержан в Хасавюртовском районе Республики Дагестан член «бандгруппы Вагабова». Группировка причастна к организации терактов, совершенных смертницами 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ФСБ РФ.

Оперативное видео задержания и транспортировки члена "бандгруппы Вагабова".

Сразу после задержания подозреваемого этапировали в Москву, где и будет проходить следствие. В пресс-службе Следкома уточнили, что уже подано ходатайство о заключении предполагаемого террориста под стражу.

— Сегодня подозреваемому планируется предъявить обвинение в совершении террористических актов в составе организованной группы, — сообщили «КП» в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что 29 марта 2010 года с интервалом менее часа две террористки привели в действие пояса шахида на станциях московского метро. На «Лубянке» взорвалась уроженка Дагестана Марьям Шарипова. Теракт унёс жизни 24 человек. А на станции «Парк Горького» исполнительницей теракта была дагестанка Джанет Абдурахманова (Абдуллаева). В результате погибли ещё 12 человек.

По данным спецслужб, организатором терактов в метро стал Магомедали Вагабов. Он был одним из лидеров боевиков на территории Дагестана. Его устранили в том же 2010 году, а в 2013 Национальный антитеррористический комитет отчитался об уничтожении последнего террориста, причастного ко взрывам в московском метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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