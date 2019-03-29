2019-03-29T13:20:59+03:00
Происшествия

Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города

Пострадали еще два человека
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: официальный сайт Администрации города НазраньФото: официальный сайт Администрации города Назрань
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В Ингушетии вечером 28 марта неизвестные преступники проникли в здание городской администрации Назрани - крупнейшего населенного пункта республики. Здесь они открыли беспорядочную стрельбу по чиновникам из пневматического оружия.

Предварительно сообщают о трех раненых, среди которых сын мэра города Алихана Тумгоева, один сотрудник службы охраны, а также один работник мэрии. Всем пострадавшим оказали помощь медики.

Нападавшие успели скрыться на автомобиле в неизвестном направлении. Их разыскивает полиция и все правоохранители республики.

- Это явно была попытка нападения. Но пока в интересах следствия информация о произошедшей атаке не разглашается, - рассказал корреспонденту "КП-Северный Кавказ" первый заместитель главы города Муса Харсиев.

В пресс-службе республиканского МВД сейчас готовят материалы по поводу возбуждения уголовного дела о нападении на мэрию Назрани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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