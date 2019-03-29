Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города

В Ингушетии вечером 28 марта неизвестные преступники проникли в здание городской администрации Назрани - крупнейшего населенного пункта республики. Здесь они открыли беспорядочную стрельбу по чиновникам из пневматического оружия.

Предварительно сообщают о трех раненых, среди которых сын мэра города Алихана Тумгоева, один сотрудник службы охраны, а также один работник мэрии. Всем пострадавшим оказали помощь медики.

Нападавшие успели скрыться на автомобиле в неизвестном направлении. Их разыскивает полиция и все правоохранители республики.

- Это явно была попытка нападения. Но пока в интересах следствия информация о произошедшей атаке не разглашается, - рассказал корреспонденту "КП-Северный Кавказ" первый заместитель главы города Муса Харсиев.

В пресс-службе республиканского МВД сейчас готовят материалы по поводу возбуждения уголовного дела о нападении на мэрию Назрани.