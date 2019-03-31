Пожар уничтожил мечеть в Чечне
В Чечне днем 31 марта вспыхнула мечеть в районе "Гудермесской СШ №4". Кадры с места происшествия в сеть выложили очевидцы:
Пожар в одной из мечетей Гудермеса.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, диспетчеры города Гудермес получили сообщение о крупном пожаре в 14.47 часов.
- Через час возгорание ликвидировали. В тушении было задействовано 36 человек и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, - сообщили спасатели.
Пострадавших в ЧП нет. Причины происшествия устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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