Убивший семью в аварии с «Гелендвагеном» чеченец сдался полиции

По одному слову Рамзана Кадырова чеченец, ставший виновником аварии с «Гелендвагеном» на Можайском шоссе в Москве, явился с повинной. За побег с места аварии, в которой погибли два человека, глава республики назвал Муслима Джамбекова «позором рода и народа» и пригрозил найти его во что бы то ни стало.

— Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни, — сообщил Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте». — Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным. По словам Джамбекова, узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции. Он готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/700022" frameborder="0"></iframe> Муслим Джамбеков покаялся перед убитыми им россиянами.

Кроме того, в социальных сетях чеченского лидера появилось и видеообращение с извинениями, записанное Джамбековым.

— Я сочувствую, что вот так всё произошло, это не намеренно было, — говорит на видео Муслим Джамбеков. — Я находился в шоковом состоянии, поэтому, не соображая что происходит, я покинул это место. Приношу соболезнование родным и близким пострадавших. Извиняюсь перед своим народом. Извиняюсь и перед Рамзаном Ахматовичем, что вот так всё произошло, что до него дошло это всё.

Напомним, что трагедия произошла 25 марта. Семья Роменковых ехала в столичную клинику — главе семейства должны были сделать операцию на глаза. Но на пересечении Можайского шоссе и МКАДа в старенькую «Ниву» на полной скорости влетел «Гелендваген». За рулём авто был Муслим Джамбеков.

В результате аварии жена и дочь Романа Роменкова погибли на месте. Сам мужчина попал в больницу с тяжёлыми травмами головы. На «Скорой» в медучреждение был доставлен и виновник аварии, но получив минимальную помощь мужчина скрылся в неизвестном направлении. Как оказалось, он уехал в родную Чечню.

Разбитая «Нива» на месте аварииФото: Социальные сети

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