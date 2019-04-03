Двое боевиков ИГИЛ* обстреляли полицейских в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии прошла спецоперация по обезвреживанию террористов. Ночью 3 апреля на трассе Благовещенка-Прохладное инспекторы ДПС попытались остановить для досмотра легковушку, в которой ехали боевики, причастные к нападению на полицейских.
Требование правоохранителей преступники проигнорировали и снова открыли огонь из автомата, пытаясь скрыться.
Оказавших сопротивление террористов ликвидировали в КБР.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в НАК, правоохранителям пришлось ликвидировать стрелков. Ими, как показывает предварительная экспертиза, оказались члены запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Личности обоих боевиков уже установили.
- Дома у одного из нейтрализованных террористов обнаружено замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания, - добавили в Национальном антитеррористическом комитете. - Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка во время спецоперации нет.
При досмотре дома одного из боевиков силовики нашли бункер.
Специалисты устанавливают возможных пособников убитых бандитов.
Напомним, что в Баксанском районе КБР вечером 2 апреля неизвестный устроил пальбу по полицейским, которые хотели остановить "ВАЗ" для досмотра. К счастью, никто не пострадал. После этого и началась спецоперация по поимке преступников.
*Запрещенная в России террористическая группировка
ИСТОЧНИК KP.RU
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