Двое боевиков ИГИЛ* обстреляли полицейских в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии прошла спецоперация по обезвреживанию террористов. Ночью 3 апреля на трассе Благовещенка-Прохладное инспекторы ДПС попытались остановить для досмотра легковушку, в которой ехали боевики, причастные к нападению на полицейских.

Требование правоохранителей преступники проигнорировали и снова открыли огонь из автомата, пытаясь скрыться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/700937" frameborder="0"></iframe> Оказавших сопротивление террористов ликвидировали в КБР.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в НАК, правоохранителям пришлось ликвидировать стрелков. Ими, как показывает предварительная экспертиза, оказались члены запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Личности обоих боевиков уже установили.

- Дома у одного из нейтрализованных террористов обнаружено замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания, - добавили в Национальном антитеррористическом комитете. - Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка во время спецоперации нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/700939" frameborder="0"></iframe> При досмотре дома одного из боевиков силовики нашли бункер.

Специалисты устанавливают возможных пособников убитых бандитов.

Напомним, что в Баксанском районе КБР вечером 2 апреля неизвестный устроил пальбу по полицейским, которые хотели остановить "ВАЗ" для досмотра. К счастью, никто не пострадал. После этого и началась спецоперация по поимке преступников.

*Запрещенная в России террористическая группировка