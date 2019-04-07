В Чечне обнаружили останки десятков солдат, погибших в годы Великой Отечественной

На территории Наурского района Чеченской Республики волонтёры акции «Вахта памяти» обнаружили останки 21 красноармейца. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в региональном отделении Российского военно-исторического общества.

— В рамках акции в регионе работают поисковики из разных уголков страны. Это волонтёры из Московской области, Ставропольского края и местные активисты. Позиции, на которых располагались советские войска были определены по снимкам аэрофотосъемки, произведённой фашистскими лётчиками в годы Великой Отечественной войны, — сообщил собеседник.

По данным волонтёров, на территории двух смежных районов — Наурского и Надтеречного, могут покоиться десятки тысяч павших красноармейцев.

Фото с раскопок в Чечне

Благодаря работе активистов, с 4 по 6 апреля в регионе обнаружили и подняли останки 21 солдата. Теперь специалисты будут пытаться установить личности погибших, чтобы передать их прах родственникам для захоронения.

Напомним, что с 2013 года в Чечне были обнаружены останки 277 солдат. Установить личность удалось лишь в одном случае — тогда останки красноармейца передали родственникам в Нижнем Новгороде. Остальные 276 погибших были захоронены в братских могилах.

В годы войны на подступах к Грозному велись ожесточённые бои. Стратегической задачей для немцев было прорвать линию обороны и прорваться к месторождениям нефти в Чечне и на территории Грузии. Но благодаря самоотверженности солдат Красной армии планы захватчиков были сорваны.

Фото с раскопок в Чечне

КСТАТИ

В горах Кавказа нашли останки 107 погибших красноармейцев

Во время специальной операции в горах Северного Кавказа российские военные обнаружили останки 107 красноармейцев, павших в битве за Кавказ. Погибших героев опознают и передадут родственникам (подробности).