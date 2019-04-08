2019-04-08T16:24:38+03:00
Происшествия

"Прятались под матрас - так и выжили": в Дагестане спасенные из ИГИЛ* сестры рассказали о жизни среди боевиков

Отца детей казнили, мать посадили в тюрьму на 20 лет [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Детей воспитывает бабушкаДетей воспитывает бабушкаФото: Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане спасенные из Ирака дети рассказали о смертельных бомбежках в стане боевиков, а родные завербованных - про обманутых идеей халифата родителей. Видео выложили в соцсети близкие маленьких возвращенцев, взявшиеся заботиться о них вместо беглецов, примкнувших к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ:

Спасенная из Ирака девочка рассказывает о бомбежках по позициям ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки).

На записи 6-летняя Мариам, 9-летняя Фатима и 12-летняя Гюльпери. Со слов их бабушки 62-летней Софии Гуссейналиевой, четыре года назад сестер вывезли их же родители, продавшие все нажитое ради переезда к боевикам на северо-запад Ирака в Таль-Афар. Через два года туда пришли иракские войска. Отца девочек тогда казнили как террориста, а мать приговорили к 20 годам тюрьмы за пособничество. Вместе с 2-летним сыном, родившимся уже в Ираке, она сейчас отбывает срок в Багдаде.

- Очень хочу, чтобы мама сюда приехала, - говорит маленькая Фатима.

По замечанию опекунов, из-за недоедания и постоянных стрессов в развитии дети уступают сверстникам. Им пришлось пережить не один обстрел. Уже привыкшая к взрывам 9-летняя Фатима призналась, что было страшно, но она не плакала. А потом спокойно добавила:

- Когда нас бомбили, мы ложились под матрас, и ничего на нас не попадало. Так живы и остались.

- Там было много детей из Дагестана, - сказала еще старшая Гюльпери. - Мы с ними дружили.

Сестер вернули в Россию 30 декабря 2018 года вместе с другими вывезенными в Ирак маленькими россиянами. Из 30 спасенных девочек и мальчиков 24 ребенка родом из Дагестана.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая группировка

ИСТОЧНИК KP.RU

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