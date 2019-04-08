«Чеченская Лара Крофт» Анна Янц одержала победу в международном фестивале красоты «Спорткраса 2019». О крупной победе сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— В конкурсе состязались титулованные спортсменки из России, Казахстана, Монголии, Италии, Киргизии, Дании и других стран. Это — чемпионки и призёры различных турниров и чемпионатов Мира, Европы, Азии и Америки. Его победительницей стала Анна Янц — представительница Чеченской Республики, работающая в Российском университете спецназа, — написал Рамзан Кадыров на своей страничке «ВКонтакте».

"Чеченская Лара Крофт" стала победительницей международного конкурса красоты.

В конкурсе принимали участие «опасные леди». Каждая девушка может поразить мужчину навыками в различных видах единоборств или стрельбы. Другие участницы увлекаются тяжёлой атлетикой, армрестлингом или спортивным ножевым боем.

Но «чеченская Лара Крофт» может похвастаться ещё более впечатляющими достижениями. Девушка безупречно владеет огнестрельным оружием. В её активе призовые места на чемпионате мира по практической стрельбе в категории «Леди» в стрельбе из карабина и победа в чемпионате Казахстана в категории «Леди» в стрельбе из пистолета.

anna_yants "Чеченская Лара Крофт" Анна Янц

— В финальной части фестиваля девушки выступили с творческими номерами, презентовали ролики о себе, своём виде спорта и регионе, показали свои национальные наряды. Особое внимание зрителей и жюри привлёк хореографический номер Анны Янц. Она с группой поддержки из ансамбля «Нохчо» исполнила танец «Даймохк», который был поставлен специально для фестиваля. Также зрителям понравился её выход на взвешивание. Анна прошлась в сопровождении настоящих спецназовцев в полной экипировке, — рассказал Рамзан Кадыров.

Благодаря своей впечатляющей внешности и потрясающим навыкам, «чеченская Лара Крофт» стала обладательницей главного титула — короны «Мисс Спорткраса 2019».

anna_yants "Чеченская Лара Крофт" Анна Янц

Интересно, что именно Анна Янц занимается подготовкой чеченских девушек, мечтающих владеть огнестрельным оружием. Среди её учениц дочери самого главы Чечни Рамзана Кадырова, а также дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Лиза получила несколько уроков от «чеченской Лары Крофт, когда приезжала на экскурсию в республику.