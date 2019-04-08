2019-04-08T17:58:43+03:00
Общество

«Чеченская Лара Крофт» стала победительницей международного конкурса красоты

Анна Янц работает инструктором в Российском университете спецназа [фото, видео]
Андрей ЗОБОВ
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«Чеченская лара Крофт» Анна Янц«Чеченская лара Крофт» Анна ЯнцФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Чеченская Лара Крофт» Анна Янц одержала победу в международном фестивале красоты «Спорткраса 2019». О крупной победе сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— В конкурсе состязались титулованные спортсменки из России, Казахстана, Монголии, Италии, Киргизии, Дании и других стран. Это — чемпионки и призёры различных турниров и чемпионатов Мира, Европы, Азии и Америки. Его победительницей стала Анна Янц — представительница Чеченской Республики, работающая в Российском университете спецназа, — написал Рамзан Кадыров на своей страничке «ВКонтакте».

"Чеченская Лара Крофт" стала победительницей международного конкурса красоты.

В конкурсе принимали участие «опасные леди». Каждая девушка может поразить мужчину навыками в различных видах единоборств или стрельбы. Другие участницы увлекаются тяжёлой атлетикой, армрестлингом или спортивным ножевым боем.

Но «чеченская Лара Крофт» может похвастаться ещё более впечатляющими достижениями. Девушка безупречно владеет огнестрельным оружием. В её активе призовые места на чемпионате мира по практической стрельбе в категории «Леди» в стрельбе из карабина и победа в чемпионате Казахстана в категории «Леди» в стрельбе из пистолета.

anna_yantsanna_yants
"Чеченская Лара Крофт" Анна Янц
491 отметок «Нравится»33 комментариевInstagram

— В финальной части фестиваля девушки выступили с творческими номерами, презентовали ролики о себе, своём виде спорта и регионе, показали свои национальные наряды. Особое внимание зрителей и жюри привлёк хореографический номер Анны Янц. Она с группой поддержки из ансамбля «Нохчо» исполнила танец «Даймохк», который был поставлен специально для фестиваля. Также зрителям понравился её выход на взвешивание. Анна прошлась в сопровождении настоящих спецназовцев в полной экипировке, — рассказал Рамзан Кадыров.

Благодаря своей впечатляющей внешности и потрясающим навыкам, «чеченская Лара Крофт» стала обладательницей главного титула — короны «Мисс Спорткраса 2019».

anna_yantsanna_yants
"Чеченская Лара Крофт" Анна Янц
729 отметок «Нравится»36 комментариевInstagram

Интересно, что именно Анна Янц занимается подготовкой чеченских девушек, мечтающих владеть огнестрельным оружием. Среди её учениц дочери самого главы Чечни Рамзана Кадырова, а также дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Лиза получила несколько уроков от «чеченской Лары Крофт, когда приезжала на экскурсию в республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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