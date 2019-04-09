В Ростове-на-Дону получил срок боевик, принимавший участие в нападении на Буденновск

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова. Экс-террорист осужден за участие в банде Шамиля Басаева и вооруженное нападение на город Буденновск (Ставрополье) в 1995 году.

Исламов обвинялся по трем статьям УК РСФСР, а также двум статьям УК РФ, среди которых фигурирует статья 205 УК РФ ("террористический акт"). Подсудимый свою вину во вменявшихся ему многочисленных преступлениях полностью признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело бывшего боевика слушалось в особом порядке.

Согласно обвинительному заключению, Исламов в июне 1995 года в Чечне вступил в банду под руководством Басаева. Тем же летом 160 членов банды террористов, в том числе Исламов, напали на город Буденновск, где взяли свыше полутора тысяч заложников. Непосредственно Исламов охранял захваченных своими пособниками заложников.

Сам Исламов долгое время после теракта скрывался, сменив паспорт. Он был задержан российскими силовиками только летом 2017 года.

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