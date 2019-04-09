"Племянница в 14 лет вышла замуж за боевика": в Дагестане сестра завербованной беглянки рассказала про жизнь в ИГИЛ*

Жительница одного из сел в Дербентском районе Дагестана рассказала "КП-Северный Кавказ" про судьбу уехавших в Сирию родственников. Из Ирака с помощью российских дипломатов и представителей чеченского лидера Рамзана Кадырова к ней вернулся 10-летний племянник Калим. Он и поведал о жизни среди других таких же беглецов, поверивших рассказам вербовщиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Уроженка Дагестана рассказывает о племяннике, спасенном из Ирака 00:00 00:00

- Мальчик очень зажатый сейчас, часто плачет по матери, которая вместе с его 17-летней сестрой находятся в тюрьме Багдада, - говорит сестра сбежавшей к террористам женщины Саният Мусаева. - В 14 лет по приезду в Сирию девочка сразу вышла замуж за парня из Хасавюрта (Дагестан) - его убили потом, и родила ребенка. Поэтому в заключении племянница находится вместе с 2-летним сыном, которого без российского гражданства пока не удается вернуть в Дагестан.

В 14 лет девочка из Дагестана вышла замуж за боевика 00:00 00:00

Первым в 2015 году к боевикам уехал муж ее родственницы. В Дагестане у мужчины были дом, машина, работа, но связавшийся с ним вербовщик наобещал жизнь еще лучше - тот поверил. Вслед за ним из-под носа обеспокоенной родни потом сбежала супруга с детьми. Уже из аэропорта женщина написала сестрам, что улетает в Сирию.

Первые полтора года, как утверждает вывезенный из Ирака мальчик, вместе с другими семьями они жили в большом трехэтажном доме в Сирии. И в иракский лагерь, с его же слов, попали, спасаясь бегством от начавшихся бомбежек. Про испытания в заключении своим тетям Калим ничего не рассказывает.

- Калим еще говорит, что ходил в школу с другими детьми, где их учили турецкому языку. Но общались почти все по-русски, - продолжает Саният.

Сейчас женщина вместе с живущей в другом селе сестрой пытаются добиться вызволения ребенка племянницы. В Махачкале уже составили список готовящихся к возвращению еще больше 20 маленьких россиян. Сына 17-летней Натали в нем нет.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая группировка.

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