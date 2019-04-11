Больше полумиллиона для дворняжек пожертвовала любительница животных из Ставрополя

Почти год жительница Ставрополя тратит сотни тысяч на помощь бездомным собакам и кошкам. Кто она такая, знают лишь пара волонтеров из приюта для животных, случайно вычислившие ее прошлым летом.

- С одного счета начали поступать примерно 30 - 40 тысяч рублей раз в две недели. Думали, гадали - кто? Может, дети с родительской карты списывают? Потом под новостью о закрытии сбора средств этими реквизитами отписалась женщина, - рассказала "КП - Северный Кавказ" Елена Кудрина, администратор волонтерской группы в соцсети "Ковчег".

Тогда-то сердобольная ставропольчанка и пожалела, что раскрыла себя - клянчить деньги начали все, кто ни попадя. Спасаясь от "страждущих" из соцсети женщина удалилась, но благое дело не бросила. Уже напрямую с создателем того же фонда Ириной Газаря она запустила целую программу по отлову, вакцинации, стерилизации и чипированию бродяжек. На которую с декабря плюс к прежним тратам за лечение "беспризорников" отчисляет от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. По примерным подсчетам волонтеров, в общей сложности благотворительница уже потратила больше полумиллиона рублей.

Женщина рассказала, что помогает не только животным и очень не хочет о себе рассказывать 00:00 00:00

Поговорить с ней удалось только при условии тотальной анонимности. Поэтому ни имени, ни род деятельности, ни какую-либо другую информацию о меценате сообщить не можем.

- Начала заниматься благотворительностью из-за любви к животным. С детства мне было их жалко. А сейчас появилась финансовая возможность помочь. Сколько потратила, не считаю. Мне не жалко. Никаких льгот с этого не имею, , - поделилась Д. - Не упоминайте обо мне, чтобы избежать лишнее внимание. Налетят же с вопросами: "А почему жертвуете? А откуда такие деньги?" Некоторые осудят: "Помогаешь животным, лучше бы детям помогала и старикам!" У меня есть опыт помощи людям, но не считаю нужным перед кем-то отчитываться или оправдываться. Просто я не хочу негатива.

"Лучше бы старикам раздали": почему люди осуждают тех, кто тратит на бродячих псов огромные деньги 00:00 00:00

Оказалось, что ранее женщина высылала деньги на тяжелые операции детям. Также узнав о чужой беде через соцсети.

Напомним, что очень похожая история приключилась в Нальчике, где один из предпринимателей потратил на лечение дворняжки больше 600 тысяч рублей.

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