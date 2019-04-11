В Грозном на заборах и стенах домов нарисовали кинжалы и башни

Столица Чеченской Республики, Грозный, на днях превратился в место жительства истории, в пространство древних искусств.

На заборах и стенах городских зданий появились значимые для чеченского народа музейные экспонаты, исполненные екатеринбургской командой «Spektr» в современной технике 3D-граффити.

Например, уральские художники изобразили башню - обязательный элемент средневековой вайнахской башенной архитектуры. Башни древние вайнахи использовались как для длительного проживания, так и для обороны от врага.

Фото: Олег Ковалюк

Появился на стенах городских зданий и Дечиг пондар — уникальный национальный инструмент вайнахов.

Фото: Олег Ковалюк

Украшен Грозный и изображением чеченского холодного оружия, лучших на Кавказе кинжалов. А еще екатеринбургские мастера нарисовали на стенах города – обязательный элемент женского национального костюма, который чеченцы на своем языке называют туьдаргаш.

Главный архитектор города Грозного Хамид Тайценов так прокомментировал новый необычный проект: - Появление монументального граффити - это следующий шаг в развитии города, направленного на создание современной среды, удовлетворяющей разнообразным потребностям своих горожан.