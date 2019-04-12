Школьники Ставрополья сразились в финансовых боях в Пятигорске

В Пятигорске на базе Северо-Кавказского института РАНХиГС состоялся фестиваль финансовой грамотности, собравший команды школьников со всего Ставрополья. Так в крае стартовала неделя финансовой грамотности среди населения, которая начнется по всей России с 17 апреля.

Ставрополье не случайно стартовало раньше. В свое время с переходом на рыночную экономику в России появились новые финансовые инструменты, и выяснилось, что зачастую население не умеет пользоваться преимуществами, избегать ловушек. С 2010 года идея учить этому широкие массы населения возникла на уровне правительства страны.

Сначала в федеральную программу финансовой грамотности населения вошли два пилотных региона - Калининградская и Волгоградская области. Затем, имея положительные результаты, Министерство финансов России объявило конкурс среди остальных субъектов РФ, и Ставропольский край попал в число еще 8 победителей - участников этой программы. Работа с населением в сфере финансовой грамотности ведется на Ставрополье с 2014 года. Первый этап этой программы завершился в 2018 году и показал отличные результаты, и теперь при поддержке краевого министерства финансов эта работа в крае будет продолжена.

Ставрополье с нынешнего года включилось во второй этап, который продлится до 2023 года. Состязания в Пятигорске стали финальным аккордом проделанной накануне работы в школах и вузах всех районов Ставропольского края. В город-курорт съехались 23 команды, состоящие из старшеклассника, его родителей и преподавателя. Каждой группе предстояло защитить свой индивидуальный проект по финансам, освоить мастер-классы и с честью сыграть в командной игре.

Участники фестиваля финансовой грамотности в Пятигорске

Как рассказал на открытии фестиваля заместитель министра финансов СК Юрий Суслов, неслучайно все задания, которые предстояло пройти, основаны, прежде всего, на уроках жизни и носят практический прикладной характер. Фестиваль в Пятигорске носил командный характер. Участники выбирали самые различные темы - по формированию семейного бюджета, кредитованию, использованию карт рассрочки, о предпринимательстве в отдельно взятых населенных пунктах, сбережению средств на депозитных счетах и другие.

Так, командам пришлось решать насущные вопросы по поиску работы и своевременной выплате кредитов, играя в командную игру «Побег из долговой ямы». А в интеллектуальном шоу «Финансовые бои» команды набирали баллы за то, что не давали обмануть себя мошенникам и сумели приумножить свой капитал.

- Зачем это нужно сегодняшним школьникам и их родителям? Ответ прост: нынешние реалии таковы, что человек не может оставаться вне финансовой системы, а значит, должен знать ее правила и иметь возможности управления ею, - отметил он. - Практика проделанной за предыдущие четыре года работы показала, что финансовая грамотность сегодня очень востребована населением. Особое внимание традиционно уделяется защите прав потребителей финансовых услуг. И сегодня население Ставропольского края в ходе опроса показало, что 83 процента жителей края знают, куда обращаться в случае нарушении их финансовых прав.

По всем параметрам это - прекрасный показатель работы министерства финансов Ставропольского края. Во многом такой хороший результат стал возможен благодаря тому, что работа с населением все эти годы велась не только лекционно, но и в формате практических занятий - через игры, общение, фестивали, состязания и квесты. Причем взаимодействуя с учащимися школ и студентами, разработчики программы сумели вовлечь в занятия по финансовой грамотности и их родителей, и представителей самого старшего поколения. То есть - всю семью.

- Что немаловажно, в ходе азартных соревнований обыгрываются жизненные ситуации, достаточно близкие к реальности, - добавил Юрий Суслов. - И таким образом уровень знаний усваивается весь, а не 15 процентов, как в ходе лекции.

Как рассказала одна из участниц, мама ученика 10-го класса школы из Ессентуков Александра Жукова, ее сын Вадим, хоть и участвовал в проекте впервые, но подготовил настоящую исследовательскую работу на основе работы с учениками младших классов. - Интересная тема, и, для того чтобы ее раскрыть, нужно было приложить много усилий, - рассказала она.

- Вадим много занимался, практиковал с детьми младших классов, они проводили финансовые игры на развитие логики, мышления, решали задачки, смотрели мультики. Занимались дома, занимались с учителем, работали всей нашей командой. Я считаю, это многому научило и нас, и ребят. Детям с начальной школы надо показать, как правильно принимать решения, развивать финансовое мышление, учиться управлять своими деньгами и не попадаться на уловки.

Другая участница, десятиклассница из села Александровского Марина Митенко, защищала тему «Ипотечный кредит: решение проблем или их начало?». - Жители России в последнее время часто сталкиваются с данной проблемой, - рассказала она. - При подготовке проекта я ходила в банки и там на месте изучала всю необходимую информацию, общалась также с теми, кто берет кредиты. Планирую поступать в вуз на направление подготовки «Банковское дело», и все знания пригодятся мне в будущем.

- Самая главная идея фестиваля - в получении новых знаний и навыков по основам финансовой грамотности, - отметила декан факультета экономики, управления и права, доцент кафедры экономики и антимонопольного регулирования, кандидат экономических наук Оксана Ступникова. - Мероприятие в целом включает разного рода активность для всех участников — педагога, ученика, родителя. Критерии оценки работ: соответствие тематике финансовой грамотности, творческий подход, глубина раскрытия темы, оригинальность изложения, творческого замысла и решения.

ДОСКА ПОЧЕТА

По итогам состязаний лучшим индивидуальным проектом краевого фестиваля по финграму была признана работа ученицы 10-го класса МКОУ СОШ № 16 хутора Пролетарского Анны Назиной. А первое место в командном зачете заняла команда из Ессентуков: старшеклассник Вадим Жуков, его мама Александра Жукова, преподаватель Наталья Кулиева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как рассказала координатор работы по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко, работа по финансовой грамотности ведется в крае круглый год - На этом мероприятии мы видим уникальный опыт, когда собирается команда: ученик - педагог - родитель, - отметила она. - Все понимают, что в школе говорят о финансовой грамотности много, но в семье должны показывать этот опыт.

На занятиях и на практике отыгрываются такие сценарии: как правильно вести домашнюю бухгалтерию, как рационально подходить к расходам, что такое подушка безопасности, как выбраться из долговой ямы, насколько полезно брать кредиты, можно ли считать кредит дополнительным доходом, и другие. Все эти темы зашли в индивидуальные проекты. Ребенок делает эту работу и исследование, проецируя на себя и свою семью. И обязательно будет транслировать это в свою семью, в свое окружение.

Таким образом, знания поступают из школы и находят практическое применение в семье. Привлечение к этой работе родителей дало колоссальный результат: по мнению многих из них, они и сами многому научились.

МЕЖДУ ТЕМ

В этом году в России неделя финансовой грамотности для детей и молодежи будет отмечаться в пятый, а значит, юбилейный, раз. На Ставрополье она будет ознаменована тем, что открытые занятия и массовые мероприятия будут проходить в каждой школе. Расписание находится на федеральном сайте https://vashifinancy.ru/ и на региональном - финграм26.ру