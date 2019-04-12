Подражая Ван Дамму, "Чеченский халк" весом 100 кг едва не снес голову приятелю

Чеченский халк Асхаб Тамаев не на шутку увлекся боевыми искусствами. Приемы мощный парень разучивает с тренером, но отрабатывает навыки на товарище. И не в спортивном зале за канатами ринга, а прямо посреди улицы. Ролик с опасной вертушкой Жан-Клод Ван Дамма в исполнении Тамаева фанаты оценили очень высоко:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/702784" frameborder="0"></iframe> Тамаев делает "вертушку Ван Дамма".

Подписчики "Халка" удивляются, как при весе больше 100 кг парень так легко провернул маневр. Некоторые отметили, что опасный прием мог вообще плачевно закончиться, ведь вместо бутылки Асхаб едва не снес парнишке голову.

- А приятель-то не полностью был уверен в успехе, раз блок поставил у головы, - заметили комментаторы. - Интересно посмотреть на неудачные дубли.

После вертушки знаменитого актера и мастера боевых искусств по прозвищу "бельгийский мускул" поклонники предложили Тамаеву задуматься над изменением своего псевдонима и добавить к "Чеченскому халку" связанное с бойцовскими видами спорта примечание.

"Качаться" Тамаев начал уже с 9 лет

Напомним, что прославился Асхаб, будучи учеником 11-го класса в школе Грозного. В 18 лет при росте 1,8 метров парень весил 102 кг, и показывал впечатляющие замеры шеи в 54 см и натуральные 48-сантиметровые бицепсы.