Бессмертный полк 2019: штендер в Ставрополе можно купить в 14 местах, а фото распечатать бесплатно

Все меньше времени остается до Дня победы. Поэтому если вы хотите принять участие в акции «Бессмертный полк 2019», штендер для него лучше подготовить заранее. Его можно сделать вручную, но гораздо проще купить готовый шаблон. Тем более, что фото нужного размера вам помогут распечатать бесплатно.

Штендеры для «Бессмертного полка» уже прода.тся в 14 торговых точках:

ТЦ Космос

ул. Доваторцев, 75а. Пн-вс с 10.00 до 22.00

ТЦ Дом Торговли

ул. Доваторцев, 13. Пн-вс с 9.00 до 22.00

ТЦ Горизонт

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16-к. Пн-вс с 9.00 до 20.00

ТЦ Электроника

ул. Пушкина, 40. Пн-вс с 9.00 до 22.00

ТЦ Европейский

ул. Артема, 49а. Пн-вс с 9.00 до 21.00

ТЦ Европейский

пр. К.Маркса, 53. Пн-вс с 9.00 до 21.00

ЦУМ

ул. Дзержинского, 131. Пн-вс с 10.00 до 21.00,

а также по адресам:

ул. Тухачевского, 20/1 (пн-вс с 9.00 до 20.00),

ул. Тухачевского, 16 (пн-вс с 9.00 до 22.00),

ул. Тухачевского, 16 Б (пн-вс с 9.00 до 22.00),

ул. Ленина, 297 (пн-пт с 9.00 до 20.00, сб с 10.00 до 20.00, вс с 10.00 до 19.00),

ул. Октябрьская, 64 (пн-вс с 9.00 до 22.00),

ул. Серова, 468а (пн-вс с 9.00 до 22.00),

пр-т. Юности, 1а (пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 19.00),

Чтобы бесплатно распечатать фото для штендера, нужно обратиться в любой МФЦ Ставрополя. Они расположены по адресам:

ул. Мира, 282-а,

ул. Голенева, 21,

ул. Васильева, 49,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8-а.

Все отеделения работают по следующему графику: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник - пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 13.00.