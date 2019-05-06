Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Ставрополе: где пройдет шествие, как присоединиться

Акция Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Ставрополе состоится сразу после военного парада на площади Ленина (какая проедет техника - смотрите здесь), который начнется в 10.00 и продлится около 50 минут. Но колонны будут формироваться уже с 9 утра, ведь с каждым годом в шествии принимает участие все больше человек. Например, в прошлом году к акции присоединились более 50 тысяч ставропольцев.

Как сообщили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации Ставрополя, головная колонна расположится по улице Маршала Жукова от часов до улицы Ленина; колонна Ленинского района - по улице Морозова от памятника Герману Лопатину до улицы Артема; Промышленного района - в сквере перед Драмтеатром от улицы Морозова до улицы Дзержинского; Октябрьского района - в сквере у памятника Лермонтову от улицы Артема до площади Ленина.

Схема прохода колонн Бессмертного полка 9 мая 2019 года в СтаврополеФото: Анна ЕГОРОВА

После построения Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Ставрополе пройдет торжественным маршем через площадь Ленина, по улице Дзержинского, свернет к проспекту Карла Маркса и завершит шествие у Вечного Огня.

КСТАТИ

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