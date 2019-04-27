Погода на май 2019 в Ставрополе: жара с дождем

С одной стороны, дождь это неприятно. С другой стороны, учитывая какая будет погода на май 2019 в Ставрополе, регулярные осадки принесут спасительную свежесть.

Ожидается, что дождь будет срываться 1 мая; с 3 по 6; 8 и 9; с 13 по 15 и с 19 почти до конца месяца с перерывом лишь на 29 число.

В первую неделю температура будет практически одинаковой, +16...+18 днем, +12...+14 ночью, скорость ветра не превысит 5-7 м/с.

Вторая неделя принесет потепление на 2 градуса и уменьшение ветра на 2 м/с.

В третью неделю станет теплее еще на 2 градуса, ветер останется прежним.

Последняя неделя мая станет самой теплой в месяце (+20...+22 днем, +15...+17 ночью, ветер не изменится), но и самой дождливой, зонт лучше вообще не выкладывать.

Резких скачков атмосферного давления в мае не прогнозируется. Величина амплитуды не превысит 2 мм. рт. ст. (для сравнения - в Новосибирске она составляет 15-19 мм. рт. ст., в Санкт-Петербурге - 3,75 мм. рт. ст.).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

В мае в Ставрополе погода такая же, как в Алутше, Анкаре, Брянске, Орле, Пензе, Рязани, Симферополе и Ялте.

КСТАТИ

В 2018 году погода на май в Ставрополе выдалась более жаркой, почти полмесяца температура превышала 25 градусов (хотя ночи были прохладнее, иногда столбики термометров опускались ниже 10 градусов). А вот полностью солнечных дней ставропольцы видели всего два. В остальное время или была переменная облачность, или над городом висели тучи. Дождь шел 17 дней - хорошо, что не подряд.