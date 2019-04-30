Погода на майские праздники 2019 в Ставрополе: гроза и град обрушатся на регион

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-30T13:48:54+03:00

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Погода на майские праздники 2019 в Ставрополе резко испортится - с 1 по 3 мая на край обрушатся ливни с грозой, градом и шквальным ветром. При этом погода на улице останется по-весеннему тёплой, а из-за туч иногда будет выглядывать приветливое солнце.

- По информации Ставропольского Гидрометцентра, с 15–17 часов и до конца суток 30 апреля, и далее с 1 до 3 мая 2019 года местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20–23 метров в секунду, - сообщили «КП - Северный Кавказ» в комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя.

При этом по прогнозу в Ставрополе будет жарко. На Первомай столбики термометров поднимутся до отметки в +23...+25 градусов днём и не упадут ниже +9°...+11° ночью. В четверг немного похолодает: +21°...23°, а в пятницу дожди ещё немного охладят погоду. Днём температура поднимется лишь до +20 градусов. При этом шквального ветра жителям края можно ожидать лишь во время грозы. В остальное время его порывы едва ли преодолеют отметку в 7-9 метров в секунду. Погода будет облачной, но с пояснениями.

Подробный прогноз погоды на май смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU