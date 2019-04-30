2019-04-30T13:48:54+03:00
Общество

Погода на майские праздники 2019 в Ставрополе: гроза и град обрушатся на регион

Экстренное предупреждение о погоде на майские праздники 2019 в Ставрополе распространил краевой Гидрометцентр
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Дождь и град ударит по Ставрополью на майских праздникахДождь и град ударит по Ставрополью на майских праздникахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Погода на майские праздники 2019 в Ставрополе резко испортится - с 1 по 3 мая на край обрушатся ливни с грозой, градом и шквальным ветром. При этом погода на улице останется по-весеннему тёплой, а из-за туч иногда будет выглядывать приветливое солнце.

- По информации Ставропольского Гидрометцентра, с 15–17 часов и до конца суток 30 апреля, и далее с 1 до 3 мая 2019 года местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20–23 метров в секунду, - сообщили «КП - Северный Кавказ» в комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя.

При этом по прогнозу в Ставрополе будет жарко. На Первомай столбики термометров поднимутся до отметки в +23...+25 градусов днём и не упадут ниже +9°...+11° ночью. В четверг немного похолодает: +21°...23°, а в пятницу дожди ещё немного охладят погоду. Днём температура поднимется лишь до +20 градусов. При этом шквального ветра жителям края можно ожидать лишь во время грозы. В остальное время его порывы едва ли преодолеют отметку в 7-9 метров в секунду. Погода будет облачной, но с пояснениями.

Подробный прогноз погоды на май смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на вещевом рынке под Пятигорском удалось локализовать
На Ставрополье полицейские задержали водителя за взятку сотруднику ГИБДД
Рамзан Кадыров возглавит исторический конный поход
Стройка ессентукского ФОКа транслируется в он-лайне
В Дагестане молодая жена под утро зарезала своего мужа
Cтавропольский судья Александр Коробейников, попавший на скандальное видео, может лишиться должности
В Ставрополе задержан водитель, сбивший ребенка и сбежавший с места ДТП
Напал на полицейских, душил таксиста и чуть не женился: иностранец устроил дебош в Дагестане
Грабитель с «Сайгой» напал на букмекерскую контору в Дагестане — видео
Ставропольские пожарные потушили загоревшийся на улице автомобиль
На Ставрополье спасатели сняли с крыши 83-летнего пенсионера
В Железноводске под суд пошла банда похитителей велосипедов