Элитные авто и особняк площадью в 12 двухкомнатных квартир: что задекларировали депутаты Госдумы от Ставрополья

Член комитета государственной думы РФ и единорос Александр Ищенко заработал за 2018 год 9,8 млн рублей и в собственности указал два земельных участка общим размером 1,5 тысячи квадратов, депутатскую наемную квартиру (83 кв.м.) гараж-бокс (18 кв.м) и два дома. Один - размером как 12 двухкомнатных квартир в панельном доме (603 квадрата), другой - площадью 282 квадратных метров. Супруга депутата за год получила 122 тысячи рублей и в собственности у нее два участка по 10 соток, гараж площадью 100 квадратных метров, нежилое строение размером 140 квадратов, иномарка "Мерседес-Бенц" S500 4 матик" и записанные на мужа дома и квартира как собственность в "безвозмездном пользовании".

Александр Ищенко. Депутат Государственной Думы избран от избирательного округа "Невинномысский – Ставропольский край". Фото: сайт ГД РФ

Декларация Ольги Тимофеевой - зампреда госдумы Федерального Собрания РФ и члена комитета государственной думы, вместилась в две строчки: одна квартира (141 кв.м.), гараж (20 кв.м.), государственная квартира (68 кв.м.), авто примерно за 1,5 млн рублей "Mercedes Benz GLK 300" и годовой доход 4,8 млн рублей.

Ольга Тимофеева. Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уроженец ставропольского села Николина Балка, член партии "Единая Россия" и заместитель председателя комитетa Государственной Думы Алексей Лавриненко за 2018-й заработал 5,1 млн рублей. В его собственности значатся земля для ведения подсобного хозяйства размером 984 квадрата, два участка земли сельхоз назначения площадью 13 тысяч га (общая долевая собственность каждого - 16,9/10333), дом (85 кв.м.), наемная на срок депутатских полномочий квартира (118 кв.м.), квартира в 102 квадрата в безвозмездном пользовании - жилплощадь указала его супруга, заработавшая больше 5 млн рублей за год, а также машина стоимостью от 4 млн рублей "TOYOTA LAND CRUISER 200".

Алексей Лавриненко. Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией". Фото: сайт ГД РФ

Единорос Михаил Кузьмин с годовым доходом в 4,9 млн рублей владеет 1/2 квартиры площадью 75 квадратных метров и депутатским жильем в найме (85 кв.м.). В безвозмездном пользовании он указал землю под индивидуальное строительство (1295 квадратов) и жилой дом почти в 600 квадратов - их хозяйка его жена. У которой также указаны два участка под строительство (1200 кв.м. и 251 кв.м.), квартира (64 кв.м.), нежилое помещение (121 кв.м.) и авто "AUDI Q5" стоимостью больше 3 млн рублей. Годовой доход Кузьминой составил почти 1,5 млн рублей.

Михаил Кузьмин. Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу "Ставропольский – Ставропольский край"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Представляющая Ставрополье член партии "Единая Россия" и первый зампредседателя комитета госдумы Ольга Казакова в сведениях о доходах и недвижимости за 2018 год вписала заработок в размере 4,7 млн рублей, землю под индивидуальное жилищное строительство в 1,5 тысячи квадратов, полквартиры площадью 73 квадрата, жилой дом (16 квадратов) и государственную депутатскую квартиру (76 квадратов).

Ольга Казакова. Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу "Кавминводский – Ставропольский край"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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