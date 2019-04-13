2019-04-13T15:12:29+03:00
Политика

От кладовки до яхты: чем владеют и сколько зарабатывают сенаторы от Северного Кавказа

«КП» узнала, кто в верхней палате парламента – самый богатый и зажиточный
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сенатор Михаил Афанасов владеет яхтой «Файрлайн Сквадрон 58», стоимость которой доходит до 50 млн рублей.Сенатор Михаил Афанасов владеет яхтой «Файрлайн Сквадрон 58», стоимость которой доходит до 50 млн рублей.
Изменить размер текста:

Больше всех северокавказских сенаторов в прошлом году заработал Сулейман Керимов - 37 млн рублей. Это в 74 раза меньше, чем годом ранее. В собственности у него - треть квартиры площадью 53,5 квадрата, "Mercedes-Benz S600" и "Mercedes Benz Maybach S600". Жена Керимова заработала за 2018-й 4 млн рублей и владеет двумя машинами "BMW M760Li" и одной - "Mercedes-Benz S600".

На втором месте по доходам – ставропольский сенатор, бывший губернатор края Валерий Гаевский. Он отразил в документах доход в 17,3 млн рублей. Жена получила за год 5,2 млн. В собственности у Гаевского – дачный участок на 3,6 тысячи кв.м., дачный дом на 442 кв.м., дом-гараж на 98 кв .м., квартира на 125 кв. м., машина «Лексус GX460». Жене принадлежит машиноместо.

На третьем месте – сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков с доходом в 14,8 млн. В собственности у него два участка земли, жилой дом на 725 кв.м. и гараж на 500 кв. м. В пользовании Канокова и двух несовершеннолетних детей - квартира на 97 кв.м., а у двух детей еще и общежитие в Великобритьании, где они учатся.

Сенатор от Чеченской Республики Зияд Сабсаби задекларировал 4, 7 млн. рублей, у супруги набежало 840 тысяч за год. В ее собственности несколько земельных участков общей площадью около 7,2 тыс. кв. м., жилой дом на 424 кв. м. и 4 машиноместа, а также котельная, административно-хозяйственное здание и газопровод к нему. В пользовании у семьи – квартира на 145 кв.м.

Коллега Сабсаби Сулейман Геремеев отчитался о 4,8 млн рублей дохода. В собственности у него нет ничего. В пользовании у сенатора и его шести несовершеннолетних детей – квартира на 144 и еще одна на 111 кв м..

Мухарбий Ульбашев из Кабардино-Балкарии обогатился на 4,8 млн. Жена – на 7 млн. В собственности Ульбашева – квартира на 78 кв.м. и кладовка, а у жены – аж три квартиры на 206, 184 и 175 кв. м., три гаража и машиноместо. Но машин нет.

Таймураз Мамсуров из Северной Осетии вписал в декларацию доход в 5,1 млн. У его жены накапало полмиллиона за год. Владеет сенатор землей под застройку площадью 1414 кв.м. и жилым домом на 389 кв. м. В пользовании на паях с женой – сельхозземля на 10 тыс. кв. м. и квартира на 88 кв.м .

Коллега Мамсурова Арсен Фадзаев увеличил банковский счет на 5,7 млн, жена – всего на 97 тысяч. В собственности Фадзаева – два участка земли под строительство на 2,7 тыс. кв. м. , дом на 864 кв.м., Лексус LX 570. В совместном с женой пользовании – квартира на 127 кв.м.

Михаил Афанасов из Ставропольского края получил 4,9 млн. дохода. Его несовершеннолетний ребенок – 126 тысяч. В собственности у ребенка жилой дом на 331 кв.м., половина доли в квартире на 55 кв.м. В пользовании у Афанасова дом на 672 кв.м., квартира на 127 кв.м., а у ребенка еще и жилой дом на 200 кв.м.. Из транспортных средств сенатор владеет катером «Вильямс Турбоджет 325» и катером-яхтой «Файрлайн Сквадрон 58», стоимость которой на вторичном рынке в зависимости от года выпуска доходит до 50 млн рублей.

Дагестанский сенатор Ильяс Умаханов прибавил к своему благосостоянию 5 млн, его супруга - 754 тысячи. В собственности жены – участок под ИЖС на 600 кв. м., квартира на 127 и 117 кв. м., гараж. В пользовании Умаханова и жены есть также дача на 208 кв. м. и квартира на 173 кв.м.

Ингушский сенатор Муса Чилиев оказался самым плохо зарабатывающим среди своих коллег с Северного Кавказа. Его доход за 2018 год - 1,7 млн, зато жена принесла в семейную копилку аж 48,5 млн рублей. Чилиеву и его супруге принадлежит квартира на 228 кв.м., а жене еще и три нежилых помещения на 358, 218 и 2361 кв.м., а кроме того - «Мерседес» С-180.

Еще один парламентарий от Ингушетии Белан Хамчиев стал богаче на 4,8 млн. В собственности у него участок под ИЖС на 2 тыс. кв. м., недостроенный дом на 412 кв.м., в пользовании – квартира на 258 кв.м.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров задекларировал 4,7 млн. В собственности у четырех несовершеннолетних детей Салпагарова – 2 участка под ИЖС, два жилых дома на 470 и 210 кв. м. В пользовании у сенатора и детей – дом на 231 кв.м. и квартира на 176 кв.м. Дети также владеют машинами Nissan Patrol и кран «Ивановец».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совфед не опубликовал сведения о доходах сенатора Арашукова

Отсутствие декларации за 2018 год грозит ему лишением сенаторского кресла навсегда (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
От страховщиков требуют избавиться от фантазий в тарифах на ОСАГО
Не реже чем раз в год владельцы автотранспорта идут к страховщикам за заветным полисом ОСАГО. В этом году большинству автомобилистов обещали снижение стоимости полисов, которого, как выяснилось, не произошло
Новости 24
Глава Дагестана обнародовал свои доходы
На бывшего мэра Избербаша завели дело
В Дагестане в ДТП погибли три человека
На улицы Пятигорска выпустили 60 спецмашин для уборки мусорных куч
Гидрометцентр: "Внимание! На Ставрополье ожидаются ливень и град"
В Белоруссии задержан преступник из Кабардино-Балкарии
В Дагестане чиновник купил диплом своей жене за бюджетные деньги
Бывший замглавы МЧС Карачаево-Черкесии попал под суд за многомиллионную растрату
Из-за гор мусора в Пятигорске СКР начал проверку
Ставропольчанка задушила любовника, не обрадовавшегося её пятой беременности
На Ставрополье начали искать пропавшую год назад пенсионерку
В Ставрополе сотрудница ломбарда два года воровала деньги у своего учреждения
В Пятигорске задержали вора на костылях
В дома 4 тысяч ставропольцев вернули газ
Как вывести энергетику из кризиса
В Ставрополе врачи достали из желудка девушки 14-сантиметровую ложку