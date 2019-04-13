От кладовки до яхты: чем владеют и сколько зарабатывают сенаторы от Северного Кавказа

Больше всех северокавказских сенаторов в прошлом году заработал Сулейман Керимов - 37 млн рублей. Это в 74 раза меньше, чем годом ранее. В собственности у него - треть квартиры площадью 53,5 квадрата, "Mercedes-Benz S600" и "Mercedes Benz Maybach S600". Жена Керимова заработала за 2018-й 4 млн рублей и владеет двумя машинами "BMW M760Li" и одной - "Mercedes-Benz S600".

На втором месте по доходам – ставропольский сенатор, бывший губернатор края Валерий Гаевский. Он отразил в документах доход в 17,3 млн рублей. Жена получила за год 5,2 млн. В собственности у Гаевского – дачный участок на 3,6 тысячи кв.м., дачный дом на 442 кв.м., дом-гараж на 98 кв .м., квартира на 125 кв. м., машина «Лексус GX460». Жене принадлежит машиноместо.

На третьем месте – сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков с доходом в 14,8 млн. В собственности у него два участка земли, жилой дом на 725 кв.м. и гараж на 500 кв. м. В пользовании Канокова и двух несовершеннолетних детей - квартира на 97 кв.м., а у двух детей еще и общежитие в Великобритьании, где они учатся.

Сенатор от Чеченской Республики Зияд Сабсаби задекларировал 4, 7 млн. рублей, у супруги набежало 840 тысяч за год. В ее собственности несколько земельных участков общей площадью около 7,2 тыс. кв. м., жилой дом на 424 кв. м. и 4 машиноместа, а также котельная, административно-хозяйственное здание и газопровод к нему. В пользовании у семьи – квартира на 145 кв.м.

Коллега Сабсаби Сулейман Геремеев отчитался о 4,8 млн рублей дохода. В собственности у него нет ничего. В пользовании у сенатора и его шести несовершеннолетних детей – квартира на 144 и еще одна на 111 кв м..

Мухарбий Ульбашев из Кабардино-Балкарии обогатился на 4,8 млн. Жена – на 7 млн. В собственности Ульбашева – квартира на 78 кв.м. и кладовка, а у жены – аж три квартиры на 206, 184 и 175 кв. м., три гаража и машиноместо. Но машин нет.

Таймураз Мамсуров из Северной Осетии вписал в декларацию доход в 5,1 млн. У его жены накапало полмиллиона за год. Владеет сенатор землей под застройку площадью 1414 кв.м. и жилым домом на 389 кв. м. В пользовании на паях с женой – сельхозземля на 10 тыс. кв. м. и квартира на 88 кв.м .

Коллега Мамсурова Арсен Фадзаев увеличил банковский счет на 5,7 млн, жена – всего на 97 тысяч. В собственности Фадзаева – два участка земли под строительство на 2,7 тыс. кв. м. , дом на 864 кв.м., Лексус LX 570. В совместном с женой пользовании – квартира на 127 кв.м.

Михаил Афанасов из Ставропольского края получил 4,9 млн. дохода. Его несовершеннолетний ребенок – 126 тысяч. В собственности у ребенка жилой дом на 331 кв.м., половина доли в квартире на 55 кв.м. В пользовании у Афанасова дом на 672 кв.м., квартира на 127 кв.м., а у ребенка еще и жилой дом на 200 кв.м.. Из транспортных средств сенатор владеет катером «Вильямс Турбоджет 325» и катером-яхтой «Файрлайн Сквадрон 58», стоимость которой на вторичном рынке в зависимости от года выпуска доходит до 50 млн рублей.

Дагестанский сенатор Ильяс Умаханов прибавил к своему благосостоянию 5 млн, его супруга - 754 тысячи. В собственности жены – участок под ИЖС на 600 кв. м., квартира на 127 и 117 кв. м., гараж. В пользовании Умаханова и жены есть также дача на 208 кв. м. и квартира на 173 кв.м.

Ингушский сенатор Муса Чилиев оказался самым плохо зарабатывающим среди своих коллег с Северного Кавказа. Его доход за 2018 год - 1,7 млн, зато жена принесла в семейную копилку аж 48,5 млн рублей. Чилиеву и его супруге принадлежит квартира на 228 кв.м., а жене еще и три нежилых помещения на 358, 218 и 2361 кв.м., а кроме того - «Мерседес» С-180.

Еще один парламентарий от Ингушетии Белан Хамчиев стал богаче на 4,8 млн. В собственности у него участок под ИЖС на 2 тыс. кв. м., недостроенный дом на 412 кв.м., в пользовании – квартира на 258 кв.м.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров задекларировал 4,7 млн. В собственности у четырех несовершеннолетних детей Салпагарова – 2 участка под ИЖС, два жилых дома на 470 и 210 кв. м. В пользовании у сенатора и детей – дом на 231 кв.м. и квартира на 176 кв.м. Дети также владеют машинами Nissan Patrol и кран «Ивановец».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совфед не опубликовал сведения о доходах сенатора Арашукова

Отсутствие декларации за 2018 год грозит ему лишением сенаторского кресла навсегда (ПОДРОБНЕЕ)