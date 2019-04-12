Совфед не опубликовал сведения о доходах сенатора Арашукова

На официальном сайте Совета Федерации не опубликовали сведения о доходах временно отстраненного парламентария от КЧР Рауфа Арашукова. Отсутствие декларации за 2018 год грозит ему лишением сенаторского кресла навсегда. По закону о статусе депутатов и сенаторов, такое решение могут принять уже в мае.

Ранее адвокат парламентария заявила "КП", что все необходимые документы о собственности и заработке своем и жены тот заполнил, правда, уже в СИЗО. И отправить сведения сумел только 1 апреля. А со слов вице-спикера СФ и главы комиссии по доходам Юрия Воробьева, процедуру надо проделать до 1 апреля. В противном случае создается рабочая группа, которая изучает причины опоздания и непредоставления информации. Арашукову, в частности, из Совфеда уже направляли письмо с просьбой объясниться.

Отметим, что в 2017 году, судя по декларации, парламентарий заработал 4,9 млн рублей, его супруга - 96 тысяч, а жили они вместе с детьми в 2 квартирах и 3 жилых домах, площадь самого большого из которых составила почти 900 квадратов. Машин указано не было.

Напомним, что Рауфа Арашукова считают причастным к созданию ОПГ, заказчиком двух политических убийств, а также обвиняют в давлении на свидетелей. В настоящий момент отстраненный сенатор от Карачаево-Черкесии сидит СИЗО "Лефортово".

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Следствие отправит сенатора Арашукова на психиатрическую экспертизу

Следователи отправят сенатора Арашукова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить вменяемость подозреваемого. Об этом на заседании Басманного суда Москвы по вопросу продления ареста парламентария сообщил следователь Андрей Горбарчук (подробности).