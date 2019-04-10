«Может остаться сенатором»: Рауф Арашуков заполнил декларацию о доходах в СИЗО

Рауф Арашуков заполнил декларацию о доходах, несмотря на то, что последние два месяца высокопоставленный чиновник провёл в СИЗО. Вопрос критически важен, ведь в Совете Федерации будут рассматривать вопрос о лишении Арашукова сенаторских полномочий.

Напомним, что в начале апреля в Совфеде сообщили, что обвиняемый в заказных убийствах политик не успел подать декларацию о доходах. По закону, это может стать достаточным основанием для того, чтобы лишить попавшего под следствие парламентария места в верхней палате Парламента.

— На данный момент невозможно сказать, какое решение примет Совфед по поводу моего клиента. Но я могу с уверенностью утверждать, что декларацию о доходах Рауф Раулевич заполнил, несмотря на то, что находился в СИЗО. Документы он подал 1 апреля. По закону, их необходимо предоставить именно до этого дня включительно. Поэтому мой клиент успел, — сообщила «КП - Северный Кавказ» адвокат опального сенатора Анна Ставицкая.

Тем временем в Совете Федерации считают иначе. Вице-спикер и глава комиссии по доходам Юрий Воробьев заявил, что документы нужно было подавать до 1 числа.

— Арашуков не сдал декларацию о доходах до 1 апреля. После этого была сформирована специальная рабочая группа. Она детально рассмотрит причины произошедшего. Самому сенатору мы уже отправили письмо с просьбой объяснить свои действия, — сказал сенатор Воробьёв.

Решение по данному вопросу, вероятнее всего, будет принято в мае. Члены комиссии изложат свою позицию по этому вопросу, после чего будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе сенатора от Карачаево-Черкесии.

Напомним, что следствие считает Арашукова частью преступной группировки его отца, «газового короля» и советника главы «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова. Члены ОПГ могли похитить «голубое топливо» на сумму, превышающую 30 миллиардов рублей. Кроме того, сенатора считают заказчиком двух политических убийств и обвиняют в давлении на свидетеля. Сейчас он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово».

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