Защита Арашукова: Сенатора на несколько часов поместили в «пыточную»

Арестованный сенатор Арашуков пожаловался на правоохранителей, которые перевозят его из Лефортово в суд в «маленькой пыточной». Об условиях содержания в СИЗО, отстранении парламентария от сенаторства и кавказской гордости «КП - Северный Кавказ» рассказала его адвокат Анна Ставицкая.

Последним крупным событием в деле было временное отстранение Рауфа Арашукова от должности сенатора Совета Федерации. Но парламентария возмутило не только это решение, но и отношение полицейских, доставлявших его в Басманный суд.

Анна Ставицкая: Арашуков оказался в "пыточной" 00:00 00:00

— Его посадили в общий автозак. Но не со всеми, а в такой специальный стакан, где он, а он довольно рослый, широкоплечий мужчина, вообще непонятно как помещался. И он несколько часов ездил в этом замкнутом пространстве. Это, практически, была его личная пыточная, — сообщила собеседница «КП».

Главной причиной для отстранения следствие назвало чрезмерное влияние сенатора. По мнению правоохранителей, оставаясь действующим членом Совфеда Арашуков может препятствовать производству, оказывать давление на свидетелей и уничтожать улики и доказательства.

— Фактически, это перечисление стандартных таких оснований, которые всегда называют при избрании меры пресечения. Вот только он уже лишён свободы и вряд ли приедет в «пыточном» автозаке на заседание Совета Федерации, — с долей иронии сообщила адвокат. — И вряд ли может чем-то препятствовать, будучи полностью лишённым свободы передвижений. Получается, что мера избыточна, да и вопрос лишения полномочий должен и может рассматриваться после окончательного решения суда по делу. Поэтому мы уже подали апелляцию. В конце-концов, для Арашукова сенаторство — дело гордости.

Анна Ставицкая: "Сенатор не красна девица" 00:00 00:00

Несмотря на все трудности, сенатор уже неплохо обжился в СИЗО. Из его камеры выселили неприятного соседа, осуждённого за терроризм, а чрезмерно маленькие ботинки, которые сильно натирали ноги парламентария остались в прошлом. В «Лефортово» всё же нашёлся нужный размер. Да и к тюремной баланде Арашуков привык.

— Все пишут о том, что он такой рафинированный баловень судьбы, очень капризный. Но на самом деле он нормальный и мужественный человек, — считает Анна Ставицкая. — Он понимает, что попал не на курорт. И, знаете, он считает, что не красна девица, потерпит какие-то лишения. Главное, чтобы суд справедливо разобрался в его деле.

Самым важным и единственным нареканием защиты остаётся невозможность полноценно работать с подозреваемым. Дело в том, что в Лефортово очень мало следственных кабинетах, в которых можно встречаться с адвокатами и следователями. Поэтому встречаться с защитниками Арашуков может лишь раз в две недели.

— Он не очень понимает, почему его содержат именно в «Лефортово». Потому что другие лица, которые обвиняются в совершении преступлений по его делу, находятся в совершенно других изоляторах. В «Лефортово», адвокат не может встречаться с подзащитным для работы столько, сколько необходимо для осуществления защиты. И это пока наша главная претензия, — резюмировала адвокат Ставицкая.

Напомним, что Рауф и Рауль Арашуковы были арестованы 30 января. «Газовому королю» Северного Кавказа вменяют создание банды, похитившей у «Газпрома» голубое топливо на 30 миллиардов. А его сына обвиняют в участии в этой группировке и организации заказных убийств. Мотивом для них, как считают следователи, было продвижение по карьерной лестнице.

КСТАТИ

Сенатор Арашуков будет получать пособие по безработице

12 марта сенатора от Карачаева-Черкессии Рауфа Арашукова суд временно отстранил от должности. Теперь некогда влиятельный политик будет получать от государства пособие по безработице прямо в камеру «Лефортово» (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Сенатор Арашуков готов доказать, что его оговорили за 60 миллионов

Арестованный сенатор Рауф Арашуков пишет письмо президенту РФ. Парламентарий уверен, что его оклеветали: по его сведениям исполнители двух громких убийств за ложные показания получили по 60 миллионов рублей (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расследование Ульяны Скойбеды: как сенатор Арашуков убивал людей на газовые деньги. Часть 1

Наш обозреватель узнала эксклюзивные подробности уголовного дела (подробности, видео, эксклюзив).

Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды

Член следственно-оперативной группы поделился с нашим обозревателем эксклюзивными подробностями громкого уголовного дела. Часть 2 (подробности, фото, видео, эксклюзив).