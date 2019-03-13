2019-03-13T11:54:43+03:00
Происшествия

Сенатор Арашуков будет получать пособие по безработице

Сейчас отстраненный от должности парламентарий находится в камере "Лефортово"
Алена БЕЛЯЕВА
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Арашукова задержали 30 январяАрашукова задержали 30 январяФото: "КП" Архив
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12 марта сенатора от Карачаева-Черкессии Рауфа Арашукова суд временно отстранил от должности. Теперь некогда влиятельный политик будет получать от государства пособие по безработице. Его размер будет равен прожиточному минимуму, так что парламентарию ежемесячно будут начислять чуть больше 11 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, решение об отстранении от должности члена Совета Федерации было вынесено судом по ходатайству ведомства. Оно продлится все то время, которое понадобится для расследования уголовного дела.

Напомним, отстраненный сенатор был задержан 30 января прямо в зале заседаний Совфеда. Ему предъявили обвинение в заказных убийствах, давлении на свидетелей и участии в ОПГ.

Рауф Арашуков сменил элитное жилье на камеру в "Лефортово". Если он сначала отказывался есть местную еду, то спустя несколько дней все же перешел на тюремную диету.

На что потратит пособие отстраненный парламентарий - пока неизвестно. Стоит отметить, что раньше он зарабатывал в год 4,9 миллиона рублей (сведения из официальной декларации за 2017 год).

11 тысячи рублей парламентарию бы не хватило даже на то, чтобы оплатить коммунальные услуги за две свои квартиры, площадью в 70,9 квадратов и 115 квадратных метров и заправить бензином два люксовых БМВ, общей стоимостью около 15 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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