Сенатор Арашуков готов доказать, что его оговорили за 60 миллионов

Арестованный сенатор Рауф Арашуков пишет письмо президенту РФ. Парламентарий уверен, что его оклеветали: по его сведениям исполнители двух громких убийств за ложные показания получили по 60 миллионов рублей.

Сенатор недавно встретился со своими адвокатами в «Лефортово». Через них Арашуков передал информацию, что сейчас готовит письмо к президенту России Владимиру Путину. Только ему он готов сообщить конфиденциальные сведения, касающиеся заказчика, подкупившего свидетелей.

— Сидящий в изоляторе сенатор знает, что убийцам Фраля Шебзухова и Аслана Жукова заплатили за показания против него. Речь идёт о суммах порядка 30 миллионов рублей. Кроме того, он изложит свою точку зрения на то, кто и зачем организовал уголовное преследование Арашуковых, — цитирует заявление адвокатов парламентария «РИА Новости».

Напомним, что Арашукова обвиняют в двух громких политических убийствах. Следователи считают, что 2010 году он устранил главного кандидата на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и одного из руководителей молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова. Последний не согласился организовать массовые протесты молодёжи в поддержку арестованного сенатора, метившего тогда на пост председателя правительства.

Убийца Жукова и организатор избиения Шебзухова, которое по случайности закончилось его смертью, в один голос утверждают, что заказчиком преступлений был именно Рауф Арашуков. Киллеру молодёжного лидера он заплатил миллион, а шайке, избившей чиновника — 500 тысяч рублей.

Сенатора и его от отца Рауля Арашукова задержали 30 января. «Газовому королю» Северного Кавказа предъявили обвинения в создании преступного сообщества, похитившего газ на 30 миллиардов рублей. По делу задержан ряд высокопоставленных чиновников компании «Газпром межрегионгаз», которые могли быть сообщниками Арашуковых. Обыски прошли и в силовых структурах Карачаево-Черкесии. Следствие подозревает, что высокопоставленные чиновники в руководстве регионального Следственного комитета и управления МВД могли скрывать преступления одного из самых влиятельных кланов в республике.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Расследование Ульяны Скойбеды: как сенатор Арашуков убивал людей на газовые деньги. Часть 1

Наш обозреватель узнала эксклюзивные подробности уголовного дела (подробности, видео, эксклюзив).

Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды

Член следственно-оперативной группы поделился с нашим обозревателем эксклюзивными подробностями громкого уголовного дела. Часть 2 (подробности, фото, видео, эксклюзив).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По делу Арашуковых обыскали высокопоставленных силовиков Северного Кавказа

Правоохранители могли преднамеренно мешать расследованию заказных убийств (подробности).

Генерал Матовников докладывал Путину по Арашуковым незадолго до ареста

Всё расследование по резонансным преступлениям и хищениям было строго засекречено (подробности).