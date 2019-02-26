По делу Арашуковых обыскали высокопоставленных силовиков Северного Кавказа

Представители Следственного комитета РФ провели обыски в домах и на рабочих местах ряда высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии. Их подозревают в коррупционных связях с семейством Арашуковых.

Кроме того, подозрение на некоторых силовиков могло пасть после допросов родственников убитых Фраля Шебзухова и Аслана Жукова. Они в один голос утверждают, что силовики мешали следствию выйти на предполагаемого заказчика преступлений — сенатора Рауфа Арашукова.

— Прошли обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов. Среди них первый зам руководителя СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, другой зам руководителя регионального Следкома Арсен Езаов, заместитель министра и начальник республиканской полиции Ансар Боташев, глава Центра по противодействию экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов, заместитель руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов и заместитель главы Следкома Дагестана Марат Огузов, — сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СК РФ.

Масштабные обыски продолжаются на предприятиях, которым Арашуков и его сообщники могли продавать похищенный газ. Следователи работают на 70 объектах в 22 населённых пунктах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Главная цель правоохранителей — обнаружить незаконные врезки в газопроводы. По данным СК РФ, именно с их помощью преступники поставляли ворованный газ. Также следователи изымают документы, свидетельствующие об объемах потребления краденного голубого топлива.

Напомним, что сенатора Рауфа Арашукова и его отца «газового короля» Рауля задержали 30 января. Бизнесмена подозревают в хищении газа на 31 миллиард рублей и создании банды, похищавшей топливо. Его сын, по мнению следствия, был участником преступной группы. Кроме того, он мог быть заказчиком двух громких убийств произошедших перед выборами премьер-министра КЧР в 2010 году. Предполагается, что метивший на высокий пост будущий сенатор приказал устранить своего главного конкурента Фраля Шебзухова и отказавшегося помогать в организации народных волнений молодёжного лидера Аслана Жукова.

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