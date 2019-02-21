В ФСБ узнали, как Арашуковы воровали газ

Сотрудники ФСБ России смогли раскрыть преступную схему по которой действовал Рауль Арашуков с сообщниками, похищая газ на Северном Кавказе. Соответствующая справка уже передана в Следственный комитет.

Из официальных документов следует, что самое большое количество газа злоумышленники украли из поставок, которые предназначались для Дагестана. "Газовый король" и участники его ОПГ открывали фиктивные счета в базах данных "Газпром межрегионгаза", которые были либо вообще обезличены, либо привязаны в плательщику с недействительным адресом.

- Некоторые из этих счетов были привязаны к домам, построенным на перекрестках улиц, за счет чего у них было сразу два адреса. Благодаря этому злоумышленники вносили в базы и вторичный адрес, который существовал физически, но обычно не отображался в документах, - цитирует справку РБК.

Такими методами члены ОПГ искусственно создавали условия для создания потерь топлива. Весь газ, который якобы поставлялся на фиктивные адреса, фигуранты дела забирали себе. После этого они отправляли в головной офис компании отчеты с данными о потерях, из которых следовало, что взыскать оплату за газ полностью невозможно.

Позже полученный газ продавался бизнесменам и физическим лицам в Карачаево-Черкесию в обход приборов учета. Именно по такой схеме Арашукову, как утверждают следователи, удалось похитить природного газа на 30 миллиардов рублей.

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