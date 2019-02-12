Сенатор Арашуков требует горячую воду и нового соседа по камере

Рауфа и Рауля Арашуковых перевели из карантина в двухместные камеры и они остались недовольны условиями проживания в Лефортово. Сенатора и "газового короля" навестил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, который проверил соблюдение всех норм содержания высокопоставленных заключенных.

Арашуковы пожаловались на то, что в их камерах нет горячей воды. Но при этом они уже спокойно общаются со своими соседями. Рауля подселили к мужчине, который обвиняется в краже и организации преступного сообщества.

Рауф же до сих пор находится в одном помещении с человеком, проходящим по статье "Терроризм". Несмотря на то, что конфликтов между ними нет, сенатор все равно считает, что согласно федеральному закону, он не должен сидеть с потенциальным террористом в одной камере.

Пожаловались Арашуковы еще и на то, что к ним до сих пор не смогли попасть адвокаты. Из-за этого Рауль не получил медицинские документы для медчасти.

В целом же у некогда влиятельного семейства нет жалоб к руководству "Лефортова". Сенатор даже рассказал, что получил передачку с воли, и еще теперь ест первое блюдо.

Напомним, отца и сына Арашуковых задержали 30 января. На двоих у них несколько уголовных статей. Рауф подозревается в организации двух убийств, участии в ОПГ и давлении на свидетеля. По мнению следователей, Рауль создал преступную организацию и похитил природный газ на общую сумму 30 млрд рублей. Своей вины задержанные не признают.

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