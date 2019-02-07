Сенатор Арашуков заявил, что заранее знал об аресте и не пытался сбежать

7 февраля в Мосгорсуде рассматривается жалоба на арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Политик заявил, что за несколько дней знал о приходе силовиков, но не планировал покидать страну.

- Я заранее знал о готовящемся задержании, потому что оно носит заказной характер. Несмотря на это, не попытался скрыться, позволив спокойно провести свою спецоперацию. И я уверен, что у нас самая лучшая и демократичная страна, - заявил в суде Арашуков после того, как следователь отметил, что сенатор может скрыться.

Кроме того Арашуков рассказал о своем пребывании в СИЗО "Лефортово". Политик высказал негодование из-за того, что ему приходится делить двухместную камеру с уголовником.

- Я действующий член Совета Федерации, меня держат в камере с осужденным за терроризм на 17 лет. Это никуда не годится. Как это могло произойти? Я трое суток из-за этого уже не сплю, - возмутился представитель Совфеда.

Рауф Рауевич также сообщил, что в течение пяти дней его содержали в карантине, который больше всего напомнил политику настоящий карцер.

- Я отказывался есть тюремную еду и мне целых пять дней не давали передачек от родных потому, что это якобы был карантин. Но мне кажется, правильнее это было бы назвать карцером, - отметил Арашуков-младший.

На жалобы политика решил ответить прокурор, который отметил, что подобные условия жизни, а именно содержание в одной камере с осужденным за терроризм и плохое питание, делают его "ближе к народу".

Напомним, сенатора задержали 30 января прямо во время заседания Совета Федераций. Он подозревается в организации двух убийств, давлении на свидетеля, и участии в организованной преступной группировке. На суде представитель СК заявил, что Арашуков должен оставаться под арестом из-за того, что он уже ранее оказывал давление на участников дела.

- Рауф Арашуков избил свидетеля, дававшего на него показания. А когда я приехал в Карачаево-Черкесию, то люди просто не верили, что кто-то готов выслушать их в связи с преступлениями сенатора, - сообщил следователь.

Кстати, вскоре суд будет рассматривать жалобу на арест его отца Рауля Арашукова. "Газовый король" попал в СИЗО по подозрению в организации ОПГ и хищении газа на 30 млрд рублей.

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