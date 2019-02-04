По делу клана Арашуковых в розыск объявили экс-министра культуры КЧР и зятя "газового короля"

Следователи объявили в розыск еще троих возможных участников организованной преступной группы, которую мог создать Рауль Арашуков. Согласно ориентировке, которую передали всем постам ДПС и нарядам патрульно-постовой службы, представители СКР хотят найти зятя Арашукова-старшего Умара Калмыкова, директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске, а также экс-министра культуры Карачаево-Черкесии Уали Евгамукова. Считается, что они были близкими помощниками задержанного сенатора Рауфа Арашукова.

Согласно разосланной ориентировке, беглецы могут передвигаться на автомобилях Toyota Camry и Mercedes. В случае их обнаружения подозреваемых требуется задержать и доставить в ближайшее отделение полиции.

Примечательно, что в ориентировке есть и третье имя - исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова. Однако его уже удалось задержать и доставить на допрос. Теперь управленец находится под стражей.

Напомним, сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля следователи задержали еще 30 января. Политик подозревается в организации заказных убийств, участии в преступной группировке и давлении на свидетеля. А сам "газовый король" обвиняется в создании ОПГ, которая похитила у "Газпрома" более 30 миллиардов рублей.

После этих арестов были проведены более 40 обысков в газовых компаниях в 11 городах России. В СИЗО также оказались директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, первый заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов.

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