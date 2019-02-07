Замглавы Следственного управления КЧР, друживший с Арашуковым, уволен

В Карачаево-Черкесии проверяют работу республиканского Следственного управления СКР. Оперативников интересует, почему информация о причастности сенатора Рауфа Арашукова к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова долгие годы оставалась "под сукном". Одной из причин, полагает источник "КП" в следствии, могла быть дружба первого зама руководителя республиканского управления СКР Казбека Булатова с сенатором. В интернете можно легко найти фото Булатова в обнимку с Арашуковым. Булатов посещал банкеты Арашуковых в ауле Хабез. На видео с празднования последнего дня рождения Рауля Арашукова в "Адиюх Пэлас" видно, как человек, очень похожий на Булатова, танцует вместе с другими гостями праздника под аккомпанемент песни, которую поет Николай Басков.

Сейчас Булатов вместе с рядом других руководителей силовых ведомств Карачаево-Черкесии находится в Москве на допросе в СКР. Следствие устанавливает возможную причастность руководства силовых органов КЧР к покрывательству преступной деятельности клана Арашуковых.

- Решение об увольнении Булатова принято, - сообщил источник "КП".

Напомним, сенатору Рауфу Арашукову, задержанному прямо во время заседания Совета Федерации, инкриминируется заказ и организация двух убийств - лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова в 2010 году, а также претендента на пост главы правительства КЧР Фраля Шебзухова. Исполнители убийства Шебзухова дали показания против Арашукова сразу после задержания, однако никакого хода этой информации дано не было. Арашукова лишь опросили в рамках расследования дела.

Отцу Арашукова, Раулю, следствие вменяет в вину хищение газа более чем на 30 млрд рублей. По данным следствия, преступное сообщество, созданное Арашуковыми, существовало на протяжении 17 лет, однако покрывательство их преступлений со стороны местных силовых структур позволяло оставаться Арашуковым безнаказанными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/690526" frameborder="0"></iframe> Первый зам главы Следственного управления КЧР на дне рождения Рауля Арашукова.На этом видео в кругу гостей танцует и человек, очень похожий на Казбека Булатова (в синем костюме и синей рубашке без галстука)

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