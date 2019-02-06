Высокопоставленных силовиков, которые могли скрывать преступления Арашукова, вызвали на допрос

На допрос в Следственный комитет России вызвали шестерых высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии. В ведомстве проверяют заявления родственников Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

По их словам, высокопоставленные должностные лица МВД и регионального СКР могли намеренно тормозить расследование убийств, заказчиком которых сейчас считают сенатора Рауфа Арашукова. На допросе силовиков попросили объяснить некоторые спорные решения.

— Проводится служебная проверка, несколько должностных лиц вызвали в Москву. Это и.о. руководителя СКР по Карачаево-Черкесии Арсен Езаов, его первый заместитель Казбек Булатов и руководители двух отделов, — сообщил «Комсомольской правде» источник в руководстве Карачаево-Черкесии.

Другой собеседник «КП» подтвердил эту информацию и сообщил, что всегона допросы отправлялись шестеро.

— Туда же летал начальник центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимур Бетуганов. Сам, без сопровождения. Он работал над делом [Аслана] Жукова в 2010 году, — объяснил источник.

Напомним, что больше года расследование по убийству одного из лидеров молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова не двигалось с места. Всё изменилось лишь когда убийца сам пришёл с повинной в следственное управление СКР республики.

Оба источника сошлись в одном: вызванные на допрос руководители силовых структур были в близких отношениях с подозреваемым, вместе отдыхали и развлекались. Родственники погибших даже предоставили московским следователям фото, на которых влиятельные правоохранители запечатлены вместе с арестованным сенатором.

Также сообщается, что проверка ожидает всё Карачаево-Черкесское отделение Следственного комитета России. Гости из Москвы приедут в республику 24 февраля.

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