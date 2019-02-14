Адвокат Рауфа Арашукова: "Сенатор отлично владеет русским языком и не просил переводчика"

Адвокат сенатора Рауфа Арашукова, который сейчас находится в Лефортово по подозрению в двух заказных убийствах и участии в ОПГ, рассказала о том, какое у него образование и знание русского языка.

В своем аккаунте в Фейсбук Анна Ставицкая написала, что в заключении политик отлично держится, все обвинения в свой адрес отрицает, а само уголовное дело и вовсе считает заказным.

- Рауф Арашуков русским языком владеет отлично. Все "сливы" в СМИ о том,что сенатор, якобы, попросил переводчика - банальная неправда. Думаю, что эта информация была распространена, чтобы представить его недалеким, неумным человеком, способным на убийства. На самом деле, Арашуков не просил предоставить ему переводчика. Напротив, заявил следователю о том, что в таких услугах не нуждается, о чем сделана соответствующая запись в протоколе! Переводчика навязал сам следователь, - рассказала адвокат.

Сенатор не просил предоставить ему переводчика. Фото: Фейсбук Анна Ставицкой

Кроме того, Анна Ставицкая опровергла информацию о том, что у Рауфа Арашукова всего шесть классов образования. Она отметила, что сенатор производит впечатление умного и образованного человека и напомнила о его дипломе Ставропольского государственного университета.

Кстати, от своего адвоката Арашуков-младший узнал и о том, как повели себя звезды российского шоу-бизнеса, после его задержания в зале Совета Федераций.

- Сенатор с иронией отнесся к тому, что, как только с ним случилась беда, от него сразу отвернулись Тина Канделаки, Волочкова,Басков, Киркоров и другие. Сказал,что они сделали выбор и это на их совести, - подытожила Ставицкая.

Напомним, отца и сына Арашуковых задержали 30 января. Сейчас они находятся в разных камерах в Лефортово. Представители могущественного клана пытались оспорить свой арест в суде, но их все равно оставили в камерах.

Против них выдвинуты серьезные обвинения. Рауля Арашукова подозревают в создании ОПГ и хищении природного газа на сумму в 30 млрд рублей, а его сын и вовсе проходил по делу об убийстве.

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