Арестованный сенатор Арашуков выпросил горячую воду и другого соседа по камере

Руководство московского СИЗО «Лефортово» прислушалось к просьбам арестованного по подозрению в заказных убийствах сенатора Рауфа Арашукова и перевело парламентария в новую камеру. Теперь у него есть горячая вода и ему не придётся терпеть соседство с осуждённым террористом.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, в «Лефортово» выполнили требования адвоката сенатора Совета Федерации.

— Раньше Рауфу Арашукову приходилось делить камеру с уже осуждённым преступником. Он находился в СИЗО, потому что приговор ещё не вступил в законную силу. Теперь нарушения закона о содержании арестованных устранены — парламентария перевели в новую светлую камеру, — сообщил собеседник из ОНК.

Новым соседом господина Арашукова стал наркоделец. Его подозревают в незаконной торговле веществами. Кроме того, сенатора перевели в единственный корпус «Лефортово», где есть горячая вода.

Однако руководству СИЗО не удалось удовлетворить все требования арестанта. Арашуков-младший до сих пор не может часто видеться со своим адвокатом. Но таковы условия в «Лефортово» — из-за маленького количества комнат для встречи с защитниками встречи назначаются лишь раз в две недели и адвокаты бросают жребий, за право первым поговорить со своим подзащитным.

Раньше сенатор был крайне недоволен местной стряпнёй и первое время отказывался есть, объявив, что дождётся передачки. Но, через несколько дней, так и не получив подарка, Рауф Арашуков был вынужден попробовать на вкус тюремную баланду.

Самый молодой член Совфеда был задержан 30 января в зале заседаний. Зачитывать обвинения в заказных убийствах и участии в ОПГ лично приехал генпрокурор Юрий Чайка, а председатель Следкома Александр Бастрыкин курировал процесс. В тот же день силовики пришли к отцу парламентария, советнику главы федерального отделения ООО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову. Его подозревают в создании преступного сообщества, в которое входил его сын. Следствие уверено, что члены банды наворовали газ на 31 миллиард рублей.

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