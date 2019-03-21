Арашуков хочет вернуть себе кресло сенатора
Рауф Арашуков не согласен со своим временным отстранением от сенаторской должности и хочет вернуть себе былые полномочия. Как рассказала журналистам его адвокат Анна Ставицкая, уже подана жалоба в Мосгорсуд, в которой защитники экс-политика просят отменить постановление суда и отказать в ходатайстве следствия об отстранении Арашукова от должности.
Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, Рауф Арашуков был лишен сенаторской должности по ходатайству следствия. Решение носит временный характер и будет держатся в силе до тех пор, пока это необходимо для расследования.
Поэтому сейчас бывший представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федераций получает пособие по безработице. Ежемесячно ему начисляют чуть больше 11 тысяч рублей. А ведь в 2017 году отстраненный парламентарий заработал 4,9 миллиона рублей, как следует из его официальной декларации о доходах.
Напомним, сенатор был задержан еще 30 января нынешнего года по обвинению в организации двух убийств из корыстных побуждений, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля.
В тот же день силовики нагрянули с обыском и к "газовому королю" Раулю Арашукову, которого подозревают в организации преступного сообщества и хищении природного газа на общую сумму более 30 миллиардов рублей.
Сейчас и младший, и старший Арашуковы находятся в Лефортово. Также следователи добились ареста ряда сотрудников газовой отрасли Северного Кавказа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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