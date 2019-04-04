В Совете Федерации рассказали, как могут лишить Арашукова сенаторского кресла
Совет Федерации получил основания для прекращения полномочий задержанного сенатора Рауфа Арашукова. Произойти это может на том основании, что декларация его о доходах за 2018 год не поступила в Совет Федерации. Что по закону является причиной для досрочного прекращения полномочий.
В случае если любой сенатор не предоставляет финансовый отчет в установленный срок, через месяц должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий. Решение принимается на заседании комиссии Совфеда РФ по контролю за достоверностью сведений о денежных доходах.
На сайте верхней палаты опубликована декларация Рауфа Арашукова за 2017 год. Тогда он заработал 4,9 млн руб., доход его супруги составил 96 тыс. руб. Семья Арашукова имеет в собственности приусадебный участок площадью 4,5 тыс. кв. м и три жилых дома общей площадью 890, 438 и 148 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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