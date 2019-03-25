Сенатор или убийца: как собираются защищать Рауфа Арашукова

Два месяца назад сенатора Рауфа Арашукова «сняли» со специальной сессии Совета Федерации. Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично пришли, чтобы огласить парламентарию список обвинений: два заказных убийства, участие в организованной преступной группировке его отца, «газового короля» Северного Кавказа Рауля Арашукова и давление на свидетеля.

В первый же день сенатор заявил следствию своё категорическое несогласие со всеми предъявленными обвинениями и от сотрудничества отказался. Арашуков заявляет, что абсолютно невиновен и уж тем более не имеет ни малейшего отношения к убийствам. «Комсомолка» решила выяснить и противопоставить версию следствия доводам защиты.

Убийство Аслана Жукова

Первым из обвинений сенатора, если следовать в хронологическом порядке, идёт убийство лидера молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в марте 2010 года. Позиция следствия базируется на показаниях Расула Аджиева. Летом прошлого года мужчина явился в следственное управление СКР Карачаево-Черкесии с повинной. При чём явился во второй раз.

Расул Аджиев дважды приходил в Следком с повинной в убийстве Аслана Жукова

Впервые Аджиева обвинили в убийстве Жукова ещё в 2011 году. Тогда, явившись с повинной, киллер рассказал, что убил молодёжного лидера из-за ревности к девушке. Правда у Жукова была семья, которая ни на грамм не поверила в версию мужчины. Они с самого начала были уверены в том, что смерть Аслана — политический заказ и открыто называли имя Арашукова в качестве заказчика. При этом то, что исполнителем был Аджиев не сомневались, но требовали более полного и честного расследования.

— Следствие оправдало Расула Аджиева несмотря на то, что он смог достаточно точно описать события рокового дня и показал как всё произошло. В том числе, он указал, что совершил три выстрела и указал позицию, с которой они производились. Все эти показания подтверждались материалами дела и результатами баллистической экспертизы, — сообщил «КП» глава пресс-службы СУ СКР по Крачаево-Черкессии Сергей Шуваев.

Явившись во второй раз Аджиев озвучил совершенно другой мотив. Он сообщил, что на самом деле убийство было заказным, а миллион передал ему шурин Арашукова Руслан Агоев (осенью 2018 года гендиретктор «Ставропольгоргаза» бежал за границу). В беседе он назвал и настоящего заказчика — самого Рауфа. Расправиться с Жуковым, по версии следствия, политик решил после того, как лидер молодёжного движения отказался «повлиять на молодёжь», чтобы та устроила массовые митинги в его поддержку. Таким образом Арашуков хотел стать кандидатом на пост премьера республики.

Убийство Аслана Жукова остаётся нераскрытым уже более 9 лет

Защита полностью отрицает, что Арашуков мог быть заказчиком убийства. Адвокаты настаивают на том, что Аджиев уже был оправдан и теперь вернулся, чтобы оговорить сенатора за большие деньги.

Адвокат Ставицкая об убийстве Жукова 00:00 00:00

— Обвинение по этому делу строится исключительно на показаниях некоего Аджиева, который говорит, что убил Жукова по заказу, — объясняет Анна Ставицкая. — Но это представляется очень странным, ведь в 2012 году этот Аджиев был оправдан в связи с непричастностью к совершению этого преступления. В том заключении суда озвучены доказательства. Например биллинг его телефонного разговора, свидетельствующий о том, что Аджиев не мог быть на месте преступления. Поэтому не просто его вина не была доказана, а он был признан полностью непричастным к убийству. Именно такой позиции и должно было придерживаться следствие. Однако теперь, по прошествии шести лет, когда решение суда давно вступило в законную силу, он приходит и говорит: «нет, это всё-таки я убил, но по заказу Арашукова». Мне, как юристу, совершенно очевидно, что такого быть не может.

Утверждения защиты можно назвать спорными, ведь Аджиев является лишь одним из множества свидетелей по резонансному делу. Семья и близкие друзья давно были уверены в причастности Арашукова. Кроме того в материалах дела есть растиражированная в сети аудиозапись, на которой Жуков признаётся, что может подговорить молодёжь на восстание, а Рауф Арашуков делает ему то самое предложение.

Убийство Фраля Шебзухова

Вторым по счёту вменяемым сенатору преступлением является устранение советника президента КЧР Фраля Шебзухова в мае того же 2010 года. Политик был основным претендентом на пост премьер-министра. Следствие считает, что именно это и сыграло с ним злую шутку — Арашуков якобы решил надавить на соперника. Согласно показаниям бизнесмена Рустама Копсергенова, молодой политик попросил избить и запугать Шебзухова, за что заплатил 500 тысяч рублей.

Фраля Шебзухова убийцы хотели «припугнуть», но в процессе застрелили. Фото: пресс-служба правительства КЧР

Согласно показаниям свидетеля, он нашёл троих молодцов с криминальным прошлым, и передал им задание вместе с деньгами. Но исполнители оказались слишком усердными — когда после продолжительного избиения одному из них показалось, что Шебзухов тянется к поле пиджака якобы за оружием, политика просто застрелили.

Адвокат Ставицкая об убийстве Шебзухова и мотивах 00:00 00:00

— Согласно показаниям самого Копсергенова, Арашуков приказывал лишь его испугать, поэтому юридически это никак не может квалифицироваться как заказ на убийство. Это эксцесс исполнителей, — заявила Анна Ставицкая. — Но сам Арашуков сообщил мне, что он не может быть причастен к этому преступлению, потому что ему не было в этом никакого смысла. Ведь на эту должность назначает глава республики, поэтому, по логике следствия, ему нужно было пугать его, а не Шебзухова! Он на тот момент не мог быть председателем правительства, потому что был довольно молод.

Стоит заметить, что Рауф Арашуков в 18 лет стал депутатом ставропольской Думы, в 22 — министром труда Карачаево-Черкесии, а к весне 2010 года занял пост главы родного Хабезского района. Ему было 23 года.

Участие в организованной преступной группировке

Вторым по тяжести обвинением сенатора стало участие в преступной группировке, созданной отцом политика Раулем Арашуковым в начале 2000-х годов. Следствие настаивает, что группировка занималась хищением природного газа у ПАО «Газпром». Правоохранители считают, что участники сообщества в филиалах «Межрегионгаза» создавали подложные счета и делали накрутки по уже существующим, а реальное топливо похищали и перепродавали за наличные средства. Таким образом они расхитили «голубого золота» на 30 миллиардов рублей.

На местах в десятках компаний, которые могли быть клиентами преступного сообщества прошли обыски и освидетельствования — следователям удалось найти подтверждение своих предположений: документы и врезки, по которым сбывался украденный газ.

Адвокат Анна Ставицкая настаивает, что связи между предполагаемым ОПГ отца и сыном не былоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Видный политик, а после — сенатор группировке, по мнению следствия, нужен был, чтобы прикрывать работу сообщества. И даже «раскачивать ситуацию» в КЧР в случае, если над семьёй нависнут тучи.

— С юридической точки зрения невозможно объяснить, какие именно действия Арашукова имеет в виду следствие, предъявляя ему обвинение в участии в преступном сообществе, — рассказывает адвокат сенатора. — В отношении отца следствие считает,что он организовал эту преступную группу еще в 2002 году, в которую вошли какие-то люди, которые вместе с ним воровали газ. Правда не понятно как это возможно,чтобы на протяжении 17 лет никто не обнаружил недостачу газа. А роль моего подзащитного в этой ОПГ вообще не ясна. То, что пишет следствие — это набор каких-то букв. Понимаете, его обвинения ни коим образом с газом не связаны. Должности, которые он занимал тоже никаким образом с газом не связаны. Я считаю, что обвинение в участии в ОПГ просто притянуты за уши.

Стоит отметить, что ффициальное следствие объясняло почему кражи никто не заметил. Дело в том, что в преступных схемах группировки недостача списывалась на долги обычных потребителей — реальных или фиктивных. Другая часть списывалась на потери при транспортировке.

Давление на свидетеля

В октябре прошлого года неподалёку от пункта полиции Рауф Арашуков встретился с депутатом горсовета Черкесска Русланом Кардановым. Слуга народа был другом Аслана Жукова и сподвижником по «Адыге-Хасэ». Именно он был третьим лицом, участвовавшим в том самом разговоре о народном восстании. ставшем, по мнению следствия, причиной смерти Жукова.

Именно поэтому он неминуемо встретился с Рауфом Арашуковым и его охраной. Правоохранители считают, что Карданову угрожали, сам слуга народа рассказывает, что Арашуков несколько раз ударил его по лицу.

Руслан Карданов. Фото: karachaev-cherkess.er.ru

Защита парламентария, в свою очередь, подтверждает, что Карданов очень интересовался Арашуковым, следил за ним и пытался всячески мешать сенатору. Потому что тоже считал, что именно Арашуков убил его хорошего друга. Однако Анна Ставицкая подчёркивает, что никакого физического воздействия со стороны сенатора не было.

— Арашуков говорит, что Кадранов его преследовал, провоцировал, следил за ним, снимал. В частности считал, что его необходимо лишить сенаторских полномочий. Но мой подзащитный подчёркивает, что он Карданова и пальцем не трогал. Но могу подчеркнуть, что имеется видеозапись этого инцидента, поэтому мы посмотрим что там на этой видеозаписи отражено, — резюмировала собеседник «КП».

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