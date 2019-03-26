Следствие отправит сенатора Арашукова на психиатрическую экспертизу

Следователи отправят сенатора Арашукова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить вменяемость подозреваемого. Об этом на заседании Басманного суда Москвы по вопросу продления ареста парламентария сообщил следователь Андрей Горбарчук.

По резонансному уголовному делу у медобследование у психиатров пройдут сразу три фигуранта уголовного дела. Это сам сенатор Рауф Арашуков, его двоюродный брат Руслан, занимавший руководящие посты в компаниях «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань», а также Алан Кятов, возглавлявший ессентукский филиал «Газпром Ставрополь».

В данный момент заседание продолжается. На повестке дня стоит вопрос о продлении срока ареста отстранённого от должности сенатора до 30 июня.

Адвокат Анна Ставицкая позже рассказала «КП - Северный Кавказ», что на самом деле пока неизвестно, кто именно из участников процесса будет проходить медосвидетельствование.

— Следователь, когда поддерживал ходатайство о продлении стражи, сказал, что намечено проведение разных следственных действий. В том числе и производство психолого-психиатрических экспертиз обвиняемым. Но речи конкретно о Рауфе не было. Следствие не уточнило кому именно будут их проводить, поэтому точной информации на этот счёт пока нет, — подчеркнула Ставицкая.

Напомним, что парламентарий был снят с заседания Совета Федерации 30 января. В тот же день представители Следственного комитета задержали его отца Рауля. По данным следствия, они состояли в одной преступной группировке, созданной Арашуковым-старшим. Главной её целью было хищение газа — его члены группировки похитили на сумму в 30 миллиардов рублей.

Однако сам парламентарий не имеет непосредственного отношения к хищениям — он прикрывал преступную деятельность группировки за счёт политического влияния. Кроме того, по данным следствия, сенатор стал заказчиком двух убийств в Карачаево-Черкесии.

Напомним, что недавно защита Арашукова жаловалась на бесчеловечное отношение к сенатору. Адвокат подозреваемого сообщила, что его возят в суд в «маленькой пыточной камере». Кроме того, отстранение от сенаторских полномочий больно ударило по самолюбию политика.

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