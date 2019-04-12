Забияко и Энберт - лучшие в короткой программе командного чемпионата мира по фигурному катанию 2019

12 апреля на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока спортивные пары показали короткую программу. «Комсомольская правда» вела прямую трансляцию.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт подтвердили звание одной из сильнейших пар планеты (в международном рейтинге Международного союза конькобежцев ISU они занимают 2 место, уступая лишь другому российскому дуэту Евгения Тарасова/Владимир Морозов). Они не допустили ни одной ошибки и получили 75.80 баллов, что на 1,45 балла выше их личного рекорда, уставновленного на Зимней Олимпиаде в феврале 2018 года.

Итоговая таблица выглядит следующим образом:

Наталья Забияко, Александр Энберт 75.80,

Ванесса Джеймс, Морган Сипре 73.48,

Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе 69.77,

Кирстен Мур-Тауэрс, Майкл Маринаро обошли американцев 68.38,

Эшли Кэйн, Тимоти Ледак 66.91.

Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе 69.77

Рику Миура, Соя Итихаси 44.93.

В произвольной программе спортивные пары выступят уже завтра, 13 апреля. Прокат начнется в 9:15. Расписание других трансляций смотрите по ссылке.

После четвертой дисциплины сборная России занимает 3 место с 50 очками. Они уступают 5 баллов японцам. Лидирует Америка с 58 очками. Сегодня поклонников фигурного катания ждут еще две трансляции - в 11:25 на лед выйдут танцоры, а в 13:00 - мужчины покажут свои произвольный программы.