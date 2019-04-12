Обнаружены останки 136 красноармейцев, павших в битве за Кавказ

Останки 136 красноармейцев, павших в конце 1942 года во время битвы за Кавказ обнаружены на территории Северной Осетии. Поисковикам удалось опознать пятерых солдат — их тела передадут родственникам. Остальных с почестями захоронили в могиле неизвестного солдата около лагеря добровольцев у Эльховских ворот.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Северная Осетия — Алания, на вахту памяти «Кавказский Рубеж — 2019» съехались десятки добровольцев со всей России.

— В раскопках принимали участие 156 поисковиков со всей России, а также из Казахстана и Донецкой народной республики. Работы проводились на территории Кировского, Правобережного, Ардонского, Пригородного, Ирафского и Моздокского районов республики, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Раскопки

Волонтёрам удалось небывалое — за девять дней работы они обнаружили останки 136 красноармейцев. Все они погибли в конце 1942 года, в ходе битвы за Кавказ. Главной целью вермахта на Южном фронте был выход к нефтяным месторождениям на территории Чечни и Грузии. Кроме того, немецкое командование рассчитывало захватить стратегически важные рудники и наладить снабжение, захватив самые плодородные земли СССР.

Однако, благодаря подвигу героев, план «Эдельвейс» был сорван. Отдавая свои жизни, солдаты не позволили немцам продвигаться вперёд с необходимой скоростью. А к концу 1942 года часть армий фашистов была переброшена под Сталинград. Благодаря этому группировка вермахта на Южном фронте ослабла ещё сильнее и в 1943 году отступила под натиском Красной Армии.

Поисковикам удалось опознать лишь пятерых погибших в годы Великой Отечественной солдат. Их останки передадут родственников. Остальных красноармейцев с подобающими воинскими почестями захоронили у Эльховских ворот.

Безымянных солдат захоронят в братской могиле, а остатки опознанных передадут родственникам

Опознанные бойцы

1. Старший лейтенант Ясько Григорий Иванович, 1911 г.р., Полтавская область Опошнянский район, с. Лазки, убит 28.11.1942.

2. Младший лейтенант Сержантов Григорий Павлович, 1917 г.р., Рязанская область, Михайловский район, с. Новопановка, убит 16.11.1942.

3. Лейтенант Мандрыкин Иван Андреевич, 1921 г.р., Сталинградская область, Лемешкинский район, с. Баранниково, убит 30.12.1942.

4. Лейтенант Синельников Яков Волькович, 1909 г.р., уроженец г. Николаева, погиб 19.12.1942.

5. Капитан Шрамчук Владимир Савельевич, 1906 г.р., г. Одесса, убит 22.12.1942.