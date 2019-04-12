2019-04-12T16:41:57+03:00
Происшествия

Чеченские врачи спасли зрение ребёнку с ножом в глазу

Мальчик упал на холодное оружие, когда катался на велосипеде по улицам Грозного [фото]
Андрей ЗОБОВ
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Жизнь мальчика спасло чудо. Зрение — врачиЖизнь мальчика спасло чудо. Зрение — врачиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чечне врачи чудом спасли зрение ребёнку с ножом в глазу — ранение 11-летний Харон получил, катаясь на велосипеде с острым предметом в руках.

Как рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе министерства здравоохранения Чеченской Республики, необычную рану Харон получил, катаясь на велосипеде. Мальчик держал раскрытый складной нож в руках и на огромной скорости мчался по Грозному. Но, к несчастью, юный велосипедист потерял равновесие и упал прямо на холодное оружие.

Сразу после этого несчастного мальчишку на «Скорой» доставили в Республиканскую детскую краевую больницу имени Глинки. Увидев пациента, врачи испугались за его жизнь.

Харон с инородным телом в глазу. Фото: пресс-служба минздрава Чеченской Республики

Харон с инородным телом в глазу. Фото: пресс-служба минздрава Чеченской Республики

— Нож вонзился в подглазничную область, задев область решетчатой кости. К работе немедленно подключили нейрохирурга, который после осмотра и контрольного снимка сообщил, что Харона спасло чудо: острие остановилось в паре миллиметров от головного мозга, — сообщили в пресс-службе больницы.

Однако это не облегчило задачу врачам. Перед специалистами стояла сложнейшая задача — извлечь холодное оружие из глаза юного пациента.

— Провести вмешательство и удалить инородное тело решил провести лично заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии РДКБ Умар Осмаев. Всё закончилось благополучно: нож извлекли, не задев при этом глаз ребёнка, — рассказали «КП» в больнице.

Харон после вмешательства врачей. Фото: пресс-служба минздрава Чеченской Республики

Харон после вмешательства врачей. Фото: пресс-служба минздрава Чеченской Республики

Благодаря филигранной точности медиков мальчик не просто остался жив. Врачам удалось сохранить Харону зрение!

Сейчас маленький разбойник чувствует себя много лучше. Его уже выписали из больницы, проведя разъяснительную беседу о технике безопасности. Неосторожное обращение с ножом в 11 лет могло стать причиной инвалидности и даже оборвать жизнь ребёнка. Но, благодаря стечению обстоятельств и профессионализму медиков, проблем удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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