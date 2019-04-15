"Среднее образование, говорит на 4 языках": главный координатор 60 убийств, заказанных Гагиевым, получил 17 лет "строгача"

Во Владикавказе прошел суд над планировщиком десятков убийств и первым после Аслана Гагиева управленцем огромной преступной сети, опутывавшей в 2004-2015 годах Москву, Московскую область и Северную Осетию.

Наказание получил Артур Джиоев родом из поселка Квайса в Южной Осетии. Задержанный в 2015 году в Греции 11 лет как "мозг" гагиевской структуры он отвечал за вооружение киллеров, координацию главарей банд, до мелочей продумывал каждое из заказанных боссом, известным в криминальном мире как Джако, расправ над банкирами и бизнесменами. После нескольких лет расследования за организацию ОПГ, подготовку особо тяжких преступлений, незаконный оборот оружия и боеприпасов, удержание в неволе и убийства ему дали 17 лет "строгача".

Артур Джиоев. Фото: из материалов уголовного делаФото: Евгения СОКОРЕВА

- Срок наказания будут исчислять с 23 января 2019 года. В него войдет время содержания Джиоева под стражей с 27 апреля 2015 года по 22 января 2019 года включительно, - рассказала "КП - Северный Кавказ" пресс-секретарь Советского районного суда Владикавказа Оксана Богаткина. - После вступления решения суда в силу его доставят в Москву для прохождения по делу Аслана Гагиева.

Отметим, что Артур Джиоев признался во всех злодеяниях и на условиях сотрудничества со следствием сдал остальных. Из материалов суда и следствия "КП - Северный Кавказ" выяснила подробности жестоких убийств.

Гагиевцам платили в месяц по тысяче долларов

Со средним образованием без единой судимости и со знанием 4 языков в координаторы гагиевцев Джиоев пришел в ноябре 2004 года. Аслан Гагиев сразу разглядел в нем толкового управленца и озадачил принимать, планировать, а если потребуется - исполнять заказы об убийствах. Преступная структура уже тогда включала несколько крупных банд в Москве, Московской области и в Северной Осетии. По правилам Гагиева, у каждой из них был единственный главарь и рядовые могли общаться только с ним, но не друг с другом или участником другого формирования. Главари также ничего не знали о других руководителях и общались только напрямую с Гагиевым. Безоговорочное подчинение каждого гагиевца выражалось в готовности приехать в любое время суток в установленное время и исполнить отведенную роль. Как правило, в нападении участвовали от 6 человек - киллер, водитель, человек, отвечающий за навигацию, и несколько наблюдателей, контролирующих ход операции.

Оперативники говорят, что вся эта скрупулезность в ранжировании с расписанными по пунктам запретами и позволили самой опасной в России преступной сети столько лет оставаться в тени.

- Перед убийствами строили иерархию подчиненности участников структурных подразделений и выбирали связников. Вовлеченных гоняли на тренировках, вырабатывая выносливость, обучали стрельбе и конспиративной связи. По каждому нападению составляли план с распределением ролей, способов сокрытия следов преступления, - говорят правоохранители. - За организацию убийств и другие тяжкие и особо тяжкие преступления руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым членам преступного сообщества выплачивалось ежемесячное материальное вознаграждение в размере не менее одной тысячи долларов США, либо соответствующая сумма в рублях по действовавшему на тот момент обменному курсу.

"Мозг" сети Артур Джиоев приимущественно жил в Москве, но отвечал за преступления везде, где назначал Гагиев. Одним из организованных им нападений стало громкое убийство экс-владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова 29 сентября 2011 года. Джиоев лично выслеживал "Bentley Continental" бизнесмена, составил график и маршрут передвижений и выбрал местом для расправы московский ресторан "Хуторок".

Вместе с Бурлаковым под обстрел снайпера попала его спутница, зампред "Мира - банка" Анна Эткина. Женщина получила пулю в сердце и лицо,но чудом осталась жива

Но убивали не только богатых и влиятельных, а и своих же за неповиновение. Так, зимой 2013 года Аслан Гагиев поручил Джиоеву повязать главаря одной из банд, решившего уйти из-под подчинения, и продержать взаперти, пока он думает, как с ним поступить. В подвале дома элитного ЖК "Балтия" в Подмосковье пленника в итоге удерживали пять суток, а потом задушили, расчленили и сожгли.

Всего на счету гагиевцев порядка 60 особо тяжких преступлений, включая, расправу над мэром Владикавказа Виталием Караевым и убийства хозяина банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника, владельца банка "Кредиттраст" Александра Слесарева и председателя правления банка "Кутузовский" Олега Новосельского.

Преступления "во благо общества"

Больше десяти лет криминальный авторитет Джако, сколотив огромную сеть банд с участием силовиков и полицейских, устранял всех, кто мог пошатнуть его позиции в преступном мире. И никто из исполнителей даже не подозревал, что они творят беспредел.

- Для внушения членам банд убежденности в необходимости совершения нападений, в том числе убийств по найму, Аслан Гагиев разжигал в них чувство ненависти к предстоящим жертвам, выставляя последних криминальными личностями и культивировал чувство корысти и жажду незаконного обогащения, с целью проявления ими жестокости и нетерпимости к общечеловеческим нормам морали, - объяснили следователи.

Люди осознано шли на убийства, думая, что делают это во благо общества. Многие, как сказали в суде Владикавказа, и сейчас даже после ареста Гагиева и раскрытия десятков преступлений уверены, что гагиевцы "избавляли мир от плохих людей".

Как стало известно корреспонденту "КП - Северный Кавказ", суд над Асланом Гагиевым пройдет в Москве до конца мая 2019 года.

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