Восставшая из руин красота: Грозный после войны и сейчас

Десять лет назад в Чечне сняли режим контртеррористической операции, Десять лет назад руководство страны перестало опасаться обострения ситуации. 16 апреля 2009 года стало датой официального признания мира в республике.

Всё началось в августе 1999 года, когда бешеная банда басаевцев пересекла границу Дагестана и началось полномасштабное вторжение. Сначала террористы атаковали и захватывали посты силовиков и сёла в Бодхлинском районе, а в сентябре перешли в Новолакский район. Развернулась полноценная война, в ходе которой армия РФ потеряла 279 солдат, ещё 800 были ранены.

После этого инцидента, 23 сентября на территории Чечни ввели режим контртеррористической операции. Он действовал почти десять лет. Лишь в 2009 году правительство страны посчитало, что повторения трагических событий конца 90-х не будет.

Момент стал историческим. Сегодня, в обращении к жителям Чечни, Рамзан Кадыров назвал его поворотным. По словам главы республики, в этот день «чеченский народ вернул свое доброе имя — имя созидателя, строителя, защитника Отечества». Он добавил, что именно с этого момента регион стал стремительно расти по всем показателям.

Поэтому «Комсомолка» решила сравнить Чечню тогда и сейчас на примере столицы — Грозного. Города, на который пришёлся один из самых страшных ударов войны. Города, который за эти годы расцвёл из пепла.

Грозный: «до» и «после»

После окончания антитеррористической компании в столице Чеченской Республики не оставалось ни одного целого здания. Боевики сражались за каждый сантиметр, а понесшие значительные потери федеральные войска были обозлены до предела и использовали без стеснения танки, пулемёты. Авиация бомбардировала город беспощадно.

Учитывая это, после окончания конфликта всерьез вставал вопрос: нужно ли восстанавливать Грозный? Звучали предложения даже перенести республиканскую столицу в практически не опаленный войной Гудермес. Однако власти республики во главе с Ахмат-Хаджи Кадыровым решили поднимать город из руин.

Дом Печати

Смотреть на это восстановленное в числе первых здание приезжали жители Чечни из самых дальних сёл. Именно тогда тысячи горожан и гостей Грозного уверились, что столица никуда не «переезжает» Именно тогда появилась уверенность, что город можно отстроить из руин и восстановить из пепла.

В конце 2014 года, когда боевики напали на похорошевшую столицу, здание подожгли. Уничтожили символ восстановления. Но по распоряжению непреклонного Рамзана Кадырова его отреставрировали в кратчайшие сроки.

Храм Михаила Архангела

Храм Архангела Михаила был символом православия. Заложенный в 1868 году собор был возведён к 1890. Строили его в русском стиле, из природного камня на общественные пожертвования простых грозненцев. Спустя два года в нём начались богослужения. Но в суровое военное время их пришлось прекратить.

Война была беспощадна. В церковь попали снаряды и бомбы. Но строителям удалось найти старые снимки здания, и по ним восстановить собор именно таким, каким он был издревле, когда в нем на протяжение десятилетий венчались сотни семей грозненцев. Кстати, расположен храм практически рядом с мечетью «Сердце Чечни» — одним из новых символов города, возведённых уже после войны.

Аэропорт «Грозный»

Аэропорт Грозного попал под авиаудары, как ключевой узел и «воздушные ворота» столицы Чечни. В 1994 году по нему сначала наносились ракетные удары, потом он, как и вся столица, с боем был взят российскими войсками. После этого он утратил свои функции.

Однако в обновлённом Грозном он был не просто восстановлен, но и приобрёл статус международного. Сейчас руководство республики задумывается о расширении аэровокзала, а в столицу Чечни летают рейсы из крупнейших городов России и мировых столиц.

«Барский дом»

Не избежал разрушения в годы двух войн и так называемый Барский дом на проспекте Путина 2/1 (бывшем проспекте Победы). Здание было возведено ещё в начале ХХ века английскими промышленниками всегда было Грозного.

Во время войны в результате прямого попадания снарядов дом был разрушен до основания. По просьбе горожан руководство республики решило восстановить его по старым фотографиям. А чтобы дом имел первоначальный вид, рабочие облицевали его плиткой, имитирующей старинный кирпич.

Одно из старейших зданий Грозного

На проспекте, носящем имя президента Российской Федерации расположен ещё один памятник архитектуры. Дом N2 — одно из старейших зданий в Грозном, был построен еще в середине XIX века. Но в 90-е полностью сгорел и был разрушен войной. С него началась реконструкцию центра столицы Чечни. Сегодня здание полностью восстановлено.

Исторический центр Грозного

На одной из послевоенных фотографий запечатлён отрезок центра Грозного — улица Мира. Здесь в военные годы добросердные женщины продавали хлеб, который они каким-то непостижимым образом умудрялись доставлять в столицу Чечни через все посты. После окончания конфликта дома здесь были разрушены до фундамента. Их также решено было восстановить в первозданной красоте — такими, какими они были за 60 лет до трагедии, в момент возведения.

Перекресток проспекта Путина и улицы Мира

Перекресток проспекта Путина и улицы Мира. Все дома в этом историческом центре Грозного были превращены в развалины. Дороги были разбиты, повсюду зияли воронки от снарядов. Возвращающимся к родным пепелищам горожанам приходилось переходить на другую сторону улицы по кампям и шлакоблокам. Но теперь здесь тишь, покой, идеальные дороги и восстановленные из руин здания.

Жилой квартал рядом с грозненским драмтеатром

Полностью был разрушен и Чеченский драматический театр имени Нурадилова на проспекте Эсамбаева, 9 и жилой квартал за ним, по улице Мира. Власти республики восстановили храм искусства в первоначальном виде, а на месте жилых зданий возвели современные и комфортные жилые дома.

Памятник дружбы народов

Памятник Николаю Гикало, Асланбеку Шерипову и Гапуру Ахриеву — русскому, чеченцу и ингушу, символизировавший дружбу народов, во время войны обезглавили. Монумент, символизирующий советскую эпоху даже собирались убрать. Но большинство горожан высказалось против. Поэтому памятник был отреставрирован.

Здание на проспекте Путина

Один из символов старого Грозного — жилой дом на проспекте Мира, 64. От здания оставались лишь внешние стены. Не было перекрытий с первого и до последнего этажа. В рамках реконструкции проспекта строители его восстановили, сохранив максимально возможный первоначальный вид.