2019-04-17T20:12:47+03:00
Происшествия

"Познакомился с девушкой на сайте знакомств...": из рабства в Ингушетии спасли парня из Пензы

Михаил ехал на заработки по совету новоиспеченной спутницы, но попал в хлев, где чуть не умер от лишений
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Мужчину еще успели продать за барана в ЧечнеМужчину еще успели продать за барана в ЧечнеФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

Из рабства в Ингушетии волонтеры спасли 28-летнего парня, приехавшего в республику аж из Пензенской области на заработки, которые, к несчастью, обернулись мучениями в хлеву посреди степей и гор.

На Северный Кавказ Михаила Куприянова позвала девушка с сайта знакомств, предложив через друга трудоустроить в хорошее место. Мужчину с его же согласия посадили на автобус под управлением их знакомого водителя. Он довез Михаила до Махачкалы и любезно проводил в такси до ингушского села Слепцовск, где его встретили, накормили и...заперли "для сохранности" все документы в сейф, а потом увезли на кошары подальше от цивилизации.

В хлеву без света парень мог несколько дней просидеть голодным без крошки хлеба. Общественникам движения против рабства "Альтернатива", уроженец Пензенской области рассказал потом, что из-за жажды просыпалось непреодолимое желание пить с одной поилки со скотиной.

- Там был Костя - это русская версия ингушского имени, на деле звали его иначе. С друзьями он подворовывал склады с пшеницей и кукурузой. Я сдал его боссу после пьяной ссоры в новогоднюю ночь. Тогда он захотел зарезать меня. Я по полям бежал в горы. Всю ночь шел и забрел в Чечню на кошару. Там меня накормили, расспросили что и как. Помочь, сказали, могут только тем, что отвезут в полицию. Мне то и надо было, - поделился с волонтерами Михаил Куприянов.

Через неделю жизни в отделении с ним поговорил начальник полиции, а еще через столько же - парня за барана продали семье в чеченское село Комарово.

- Однако из Чечни ему удалось связаться с нашей организацией. Волонтеры "Альтернативы" нашли его и освободили 13 апреля, - говорят общественники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из рабства на кошарах в Чечне освободили шестерых иностранцев

Мужчины приехали на заработки по приглашению знакомого (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Меня пытались взорвать боевики! Как я мог давать им деньги?!": полковник полиции Дагестана дал показания в суде
"Комсомолка" поговорила с адвокатам арестованного экс-заместителя руководителя УВД Махачкалы Раипа Ашикова, подозреваемого в финансировании террористов
Новости 24
Замначальник районного отдела судебных приставов Ставрополья поплатился за вымогательство
Парень из Дагестана присягнул ИГИЛ* и попал под следствие
«Танцуй давай!»: жители Дагестана зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
Оползень в Георгиевске нанес ущерб 2,3 млн рублей
Кадыров нашёл политиков, «финансирующих и поддерживающих» терроризм
На Ставрополье в реке нашли тело пропавшей пенсионерки
Новый руководитель МРСК Северного Кавказа встретился с главой КЧР
Мелодии и ритмы народов Кавказа зазвучат в Железноводске
В Махачкале раскрыли убийство на лестничной площадке
Подозреваемого в финансировании боевиков начальника городской полиции Каспийска арестовали
Ставрополье впервые заработало больше 100 млрд рублей
В КБР пенсионера будут судить за стрельбу в молодую жену
МЧС Кабардино-Балкарии объявило ЧС из-за заморозок
На Ставрополье объявили о завершении отопительного сезона
К 9 маю ставропольским ветеранам дадут деньги на жилье
На Ставрополье завели уголовное дело против пьяного тракториста
Самыми некурящими регионами России стали Чечня, Ингушетия и Дагестан
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта