"Познакомился с девушкой на сайте знакомств...": из рабства в Ингушетии спасли парня из Пензы

Из рабства в Ингушетии волонтеры спасли 28-летнего парня, приехавшего в республику аж из Пензенской области на заработки, которые, к несчастью, обернулись мучениями в хлеву посреди степей и гор.

На Северный Кавказ Михаила Куприянова позвала девушка с сайта знакомств, предложив через друга трудоустроить в хорошее место. Мужчину с его же согласия посадили на автобус под управлением их знакомого водителя. Он довез Михаила до Махачкалы и любезно проводил в такси до ингушского села Слепцовск, где его встретили, накормили и...заперли "для сохранности" все документы в сейф, а потом увезли на кошары подальше от цивилизации.

В хлеву без света парень мог несколько дней просидеть голодным без крошки хлеба. Общественникам движения против рабства "Альтернатива", уроженец Пензенской области рассказал потом, что из-за жажды просыпалось непреодолимое желание пить с одной поилки со скотиной.

- Там был Костя - это русская версия ингушского имени, на деле звали его иначе. С друзьями он подворовывал склады с пшеницей и кукурузой. Я сдал его боссу после пьяной ссоры в новогоднюю ночь. Тогда он захотел зарезать меня. Я по полям бежал в горы. Всю ночь шел и забрел в Чечню на кошару. Там меня накормили, расспросили что и как. Помочь, сказали, могут только тем, что отвезут в полицию. Мне то и надо было, - поделился с волонтерами Михаил Куприянов.

Через неделю жизни в отделении с ним поговорил начальник полиции, а еще через столько же - парня за барана продали семье в чеченское село Комарово.

- Однако из Чечни ему удалось связаться с нашей организацией. Волонтеры "Альтернативы" нашли его и освободили 13 апреля, - говорят общественники.

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