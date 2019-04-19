В Дагестане произошло массовое отравление детей: прокуратура начала проверку

В Дагестане прокуратура выясняет причины массового отравления детей кишечной инфекцией в Каякентском районе.

- 18 апреля 2019 года в инфекционном стационаре Каякентской центральной районной больницы находились уже 18 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние несовершеннолетних преимущественно легкой степени тяжести, - сказали "КП-Северный Кавказ" в прокуратуре республики. - Прокуратурой республики организована проверка, о результатах которой и принятых мерах реагирования будет сообщено дополнительно.

По информации Минздрава Дагестана, с 10 по 19 апреля с отравлением кишечной инфекцией госпитализировали 22 ребенка. А всего, по сведениям районной администрации, за помощью к медикам обратились почти 70 человек.

- Еще 50 обратившимся - из них 35 детей воспитанники дошкольного образовательного учреждения в селе Дружба, госпитализация не потребовалась, они отправлены на амбулаторное лечение. Все заболевшие - это дети в возрасте от 1 года до 6 лет, - отметили в Министерстве здравоохранения республики.

Причины очередной вспышки ОКИ выясняют специалисты Роспотребнадзора. Предварительно говорят, что жители могли заболеть после питья грязной воды.

Власти Каякентского района просят местных пить только кипяченную или бутилированную воду.

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