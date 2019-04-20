Присяжные оправдали чеченского таксиста, обвинённого в расстреле военных

В Северо-Кавказском окружном военном суде коллегия присяжных оправдала жителя Чечни, обвинявшегося в убийстве двоих полицейских и сотрудника ФСБ на авторынке в 2000 году. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе суда.

Преступление, в котором обвиняли Расамбека Бекмурзаева произошло 8 октября 2000 года на автомобильном рынке в чеченском городе Урус-Мартан. Двое сотрудников внутренних войск МВД и офицер ФСБ покупали запчасти, когда неизвестный, вооружённый пистолетом «Макарова» подошёл к ним со спины и убил силовиков тремя выстрелами в голову. После этого боевик забрал служебное оружие — два автомата и патроны, распугал толпу выстрелами и скрылся в неизвестном направлении. Похищенное оружие он передал неизвестным пособникам террористов.

Долгое время правоохранительные органы искали преступника, расстрелявшего стражей порядка. В 2017 году подозрение пало на таксиста Расамбека Бекмурзаева. По версии следствия, все эти годы мужчина работал бомбилой и не пытался скрываться.

Расамбек Бекмурзаев. Фото:ГУ МВД по Чеченской Республике

Решающим стало требование защиты рассмотреть дело коллегией присяжных заседателей. Ходатайство было удовлетворено, однако результат слушаний оказался неожиданным. С трёх дня до десяти вечера коллегия совещалась в специальной комнате, после чего вынесла оправдательный вердикт.

— Бекмузраев обвинялся по статьям «незаконная передача огнестрельного оружия и боеприпасов», «посягательство на жизнь военнослужащих», «хищение огнестрельного оружия и боеприпасов» и «участие в вооруженной группе». После вердикта присяжных мужчину освободили из-под стражи под подписку о невыезде, — резюмировали в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Напомним, что вывод о причастности Бекмурзаева к преступлению был сделан по словам свидетелей и после очной ставки. Один из участников бандформирования утверждал, что состоял в террористической группировке вместе с подозреваемым.

В то же время родные мужчины были совершенно уверены в его невиновности. Жена Расамбека после его задержания даже обратилась к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой отпустить мужа ради пятерых детей.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Убивший трех российских военных террорист 17 лет спокойно прожил в Чечне и стал многодетным отцом

В Чечне пойдет под суд местный житель, обвиняемый в жестоком убийстве офицера ФСБ и еще двоих военнослужащих в 2000 году. Об этом сообщает Следственный комитет России в четверг (подробности).