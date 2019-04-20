2019-04-20T11:14:58+03:00
Происшествия

Присяжные оправдали чеченского таксиста, обвинённого в расстреле военных

По мнению следователей, мужчина убил троих силовиков и украл их оружие
Андрей ЗОБОВ
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Расамбек Бекмурзаев 17 лет работал таксистомРасамбек Бекмурзаев 17 лет работал таксистомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Северо-Кавказском окружном военном суде коллегия присяжных оправдала жителя Чечни, обвинявшегося в убийстве двоих полицейских и сотрудника ФСБ на авторынке в 2000 году. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе суда.

Преступление, в котором обвиняли Расамбека Бекмурзаева произошло 8 октября 2000 года на автомобильном рынке в чеченском городе Урус-Мартан. Двое сотрудников внутренних войск МВД и офицер ФСБ покупали запчасти, когда неизвестный, вооружённый пистолетом «Макарова» подошёл к ним со спины и убил силовиков тремя выстрелами в голову. После этого боевик забрал служебное оружие — два автомата и патроны, распугал толпу выстрелами и скрылся в неизвестном направлении. Похищенное оружие он передал неизвестным пособникам террористов.

Долгое время правоохранительные органы искали преступника, расстрелявшего стражей порядка. В 2017 году подозрение пало на таксиста Расамбека Бекмурзаева. По версии следствия, все эти годы мужчина работал бомбилой и не пытался скрываться.

Расамбек Бекмурзаев. Фото:ГУ МВД по Чеченской Республике

Расамбек Бекмурзаев. Фото:ГУ МВД по Чеченской Республике

Решающим стало требование защиты рассмотреть дело коллегией присяжных заседателей. Ходатайство было удовлетворено, однако результат слушаний оказался неожиданным. С трёх дня до десяти вечера коллегия совещалась в специальной комнате, после чего вынесла оправдательный вердикт.

Бекмузраев обвинялся по статьям «незаконная передача огнестрельного оружия и боеприпасов», «посягательство на жизнь военнослужащих», «хищение огнестрельного оружия и боеприпасов» и «участие в вооруженной группе». После вердикта присяжных мужчину освободили из-под стражи под подписку о невыезде, — резюмировали в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Напомним, что вывод о причастности Бекмурзаева к преступлению был сделан по словам свидетелей и после очной ставки. Один из участников бандформирования утверждал, что состоял в террористической группировке вместе с подозреваемым.

В то же время родные мужчины были совершенно уверены в его невиновности. Жена Расамбека после его задержания даже обратилась к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой отпустить мужа ради пятерых детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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