2019-04-20T17:09:54+03:00
Происшествия

Греховная любовь: в Ингушетии вымогатель три года шантажировал возлюбленную обнажёнными фото и поплатился жизнью

Честь красавицы защитила её дальняя родственница
Андрей ЗОБОВ
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Компрометирующие фото стоили девушке трёх лет жизни в страхе, а вымогателю — жизниКомпрометирующие фото стоили девушке трёх лет жизни в страхе, а вымогателю — жизниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии 23-летний И. поплатился за три года шантажа и вымогательства — молодого человека убили ударом топора по голове. Всему причиной стали легкомысленно отправленные откровенные фотографии бывшей девушки, которые он грозился опубликовать в интернете.

Произошедшая в селе Сагопши трагическая история начиналась с любви. Юная красавица М. была влюблена в односельчанина И., пара много времени проводила вместе и без страха придавалась любовным утехам. Будучи ещё легкомысленной школьницей, ингушская девушка безо всякого стыда отправляла своему избраннику компрометирующие фотографии.

Время шло, и к выпускному М. твёрдо решила отправиться в другой регион, чтобы продолжить обучение в хорошем университете. С молодым человеком она рассталась не самым лучшим образом, и парень решил отмстить бывшей возлюбленной.

Предметом торга оказались те самые откровенные снимки. Сначала бывший возлюбленный потребовал от неё остаться дома. А потом стал вымогать деньги, угрожая опубликовать фото в интернете. Три года И. мучил девушку, требуя всё большие и большие суммы.

Всё закончилось, когда переписку с ним не увидела дальняя родственница девушки. Умудрённая опытом 46-летняя женщина пришла в ярость. И решила действовать, чтобы спасти М. от кабалы и позора.

Как рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Ингушетия, 18 марта на окраине села был обнаружен труп молодого человека. И. ударили обухом топора по голове. Следователи обратились к перепискам и вышли на родственницу М. На допросе она не стала долго отпираться и призналась в убийстве вымогателя.

— По статье «убийство» возбуждено уголовное дело. Следователи собирают улики и доказательства вины женщины. Ей грозит до 15 лет колонии строгого режима, — резюмировал глава пресс-службы следственного управления СКР по Ингушетии Зураб Героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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