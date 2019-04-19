«Очаг добра»: в КЧР открылось бесплатное кафе для пенсионеров и инвалидов

18 апреля в Черкесске открыл двери для посетителей уникальный досуговый центр и кафе «Очаг добра». Здесь пенсионеров, инвалидов и малоимущих будут кормить совершенно бесплатно. Каждый сантиметр украшен и подготовлен специально для них.

— Здесь всё создано из человеческой доброты. Несколько месяцев десятки волонтёров украшали заведение просто за «спасибо», они невероятные умницы, — рассказала «КП - Северный Кавказ» организатор Эльвира Ижаева. — Наш меценат, пожелавший остаться неизвестным, все компании, которые уже договорились с нами бесплатно поставлять еду, кондитерские изделия. Все они сделали это ради доброты и из уважения к старшим, которые попали в затруднительную ситуацию.

Пенсионеры празднуют открытие бесплатного кафе в ЧеркесскеФото: Личный архив героя публикации

По словам активистов, в Карачаево-Черкесии предостаточно стариков, оставшихся почти без средств к существованию.

— Несмотря на все традиции, на уважение к старшим, у нас это повсеместно, — рассказывает вдохновительница проекта. — Огромное количество людей, которым нужна помощь. Мы сначала боялись, что из-за гордости эти люди не примут её, но напрасно. Сделав небольшой опрос среди пожилых людей поняли, что такое кафе просто необходимо.

В «Очаге добра» стариков и нуждающихся ждёт настоящая домашняя кухня. Салаты, горячие блюда с гарниром, обязательно мясо. Даже булочки и сладости — активистам удалось договориться с местной фирмой, производящей кондитерские изделия.

Организаторы рады любой помощи, ведь у них большие планы. Например, организовать доставку для стариков, которые не смогут дойти до бесплатного кафе.

Пенсионеры празднуют открытие бесплатного кафе в ЧеркесскеФото: Личный архив героя публикации

— Другой отличительной чертой будут все условия для инвалидов. На 200 квадратных метрах всё устроено для них: пандусы, специальные ограждения, удобные сидения, диваны, даже санузел специально оборудован. Одной из наших главных целей было создать место, где им будет удобно всем, вне зависимости от их возможностей, — радостно объясняет Эльвира.

«Очаг добра» будет работать не только как бесплатное кафе — здесь же организаторы планируют организовать мастер-классы и творческие курсы.

— Мы ждём любых посетителей. Те, кто сможет заплатить, будут вносить посильную лепту, а для всех остальных всё будет бесплатно, — сообщила Эльвира. — Мы очень надеемся, что, здесь смогут проводить время старики, которым не хватает общения. Ведь в преклонном возрасте оно становится одной из самых необходимых и самых дефицитных радостей!

Идея создания уникального места пришла Эльвире около двух лет назад.

— Тогда я познакомилась с Самирой. У неё спинальная мышечная атрофия, но она невероятно добрый и сильный человек. Я была восхищена её отвагой в борьбе с болезнью, силой воли. Мы таких людей часто жалеем, но очень редко по-настоящему помогаем, — вспоминает Эльвира.

Праздничные торты «Очагу» подарили кондитерыФото: Личный архив героя публикации

Общаясь с девушкой-инвалидом женщина поняла, что Черкесск совершенно не предназначен для таких людей. Даже собраться негде — пандусов нет ни у одного кафе или библиотеки. Так родилась идея досугового центра.

— Потом я услышала историю «Добродомика» в Санкт-Петербурге. И поняла, что можно всё это совместить. Сделать место, где будут помогать всем нуждающимся не словом, а делом. И у меня получилось, — с восторгом говорит идейная вдохновительница проекта.

Женщина смогла найти спонсоров и партнёров. Найти поставщиков. И она надеется, что теперь, когда досуговый центр открыл свои двери, найдутся производители, которые захотят помочь проекту.

— Сначала было сложно: люди не верили, что я просто так это сделаю и никуда не денусь, не сбегу, — объяснила женщина. — А сейчас можно видеть реальный результат. У нас очень уютное место, где каждый сможет получить то, что захочет. И мы будем рады любой помощи, особенно продуктами. Это поможет разнообразить меню, а наши старики скажут вам «Спасибо!». Чтобы люди в самой трудной ситуации помнили, что всегда найдётся помощь и всегда найдётся добро!