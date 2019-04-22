На Ставрополье девушку спасли от прятавшегося под столом насильника

На Ставрополье трое случайных прохожих спасли девушку от насильника. Подробности истории «КП - Северный Кавказ» сообщила глава пресс-службы Железноводского городского суда Елена Серикова.

В сентябре 2018 года житель Железноводска навеселе прогуливался по городу поздним вечером. Встретив незнакомую девушку, он попросил у прохожей закурить. Возможно, под этим предлогом попытался познакомиться.

— Незнакомка сообщила, что спичек у неё нет, развернулась и ушла. Парень был оскорблён. Пошёл следом за ней. Почувствовав преследование, жертва побежала, но преступник нагнал её и потащил во дворы.

Жертва сопротивлялась изо всех сил. Разъяренный мужчина сильно избил пленницу. После этого ему удалось сорвать большую часть одежды с девушки. Жертва собрала последние силы и смогла начать кричать.

— Проходивший мимо частного сектора местный мужчина услышал крики и шум. Побежал, увидел насильника и жертву. Преступник попытался убежать. Но прохожий стал его преследовать, по ходу позвав на помощь двух других мужчин. В итоге втроём они обнаружили осуждённого прячущимся под столом во дворе одного из частных домов, — рассказала Елена Серикова.

Спасители скрутили насильника и держали его до прибытия полиции. Нашли время помочь и девушке — они отыскали её одежду и телефон. Несчастную передали врачам «Скорой».

— У девушки были тяжкие телесные повреждения, но она уже восстановилась. Сейчас всё хорошо, — рассказала собеседница «КП».

Кроме изнасилования, мужчину обвинили в угрозе убийством. Оказалось, что причиной пьянства и неадекватного поведения стало расставание с любимой девушкой.

— Отчаявшись убедить девушку вернуться, он нагрянул «в гости» к её матери. Хотел поговорить с ней, чтобы та повлияла на его избранницу, — объяснила Елена Серикова. — Но женщина была не согласна с парнем и беседа из мирного русла переросла в скандал. Он схватил мать бывшей невесты за горло и начал угрожать ей убийством. С трудом женщине удалось вывести его на улицу — сказала, что он потерял сигареты у порога.

Выйдя из дома, женщина тут же громко позвала на помощь. Благодаря бдительности соседки, вызвавшей подмогу, страшного удалось избежать. Услышав шаги, парень сбежал.

Следствие обвинило мужчину по статьям «поптыка изнасилования» и «угроза убийством». А Железноводской городской суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима.